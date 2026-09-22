İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan gizli soruşturmanın sızdırılması üzerine fon yöneticilerinin sadece 12 gün içerisinde 4 milyar liraya yakın kaynağı yurt dışına aktardığı ve lüks varlıklara yatırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

SORUŞTURMA SIZDIRILDI, MİLYARLAR İSVİÇRE'YE AKITILDI

Edinilen bilgilere göre süreç, İstanbul Başsavcılığı’nın 19 Ağustos’ta Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yazdığı gizli yazıyla başladı.

Borsa İstanbul'da 100 kata varan anormal fiyat artışlarının fonlar aracılığıyla yapıldığını tespit eden savcılık, piyasa dolandırıcılığı incelemesi başlattı.

Ancak soruşturma bilgisinin Pusula Finans Holding’e sızdırılmasının ardından yöneticiler paraları yurt dışına kaçırmak için düğmeye bastı.

MASAK ve soruşturma dosyalarına giren tespitlere göre:

• Katılımevim Sahibi Serdar Turhan: 24 Ağustos tarihinde İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası hesabına 1 milyar 198 milyon TL (15 milyon dolar) transfer etti.

• Pusula Portföy YKB Muhammed Yarız: Aynı bankaya 1 Eylül tarihinde 2 milyar 889 milyon TL aktardı.

Yarız hakkındaki suçlamaları reddederek, söz konusu 2,9 milyar TL'nin yurt dışına kaçırılmadığını, aksine fon ödemelerini desteklemek amacıyla yurt dışından Türkiye'ye getirilen kredi tutarı olduğunu savundu.

FON GELİRLERİYLE 14,5 MİLYON DOLARLIK 'SÜPER YATIRIM'

Soruşturmanın odağındaki isim Muhammed Yarız’ın, fonlardan sağlanan kaynakla 26 Mayıs 2026’da dünyada sadece 15 adet bulunan İtalyan yapımı Benetti Oasis modeli 34 metrelik "Loretta" adında süper bir yat satın aldığı ortaya çıktı.

Konuyu gündeme taşıyan gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre 14,5 milyon dolar ödenerek Marshall Adaları bayrağı altında tescil ettirilen yata ve Yarız'ın 30 milyon TL değerindeki "T-Amore" isimli sürat teknesine el konuldu.

"YURT DIŞI YASAĞINI HABER ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Yarız hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığı kararı beklenirken, 2 Eylül'de verilen yurt dışına çıkış yasağını da önceden haber aldığı öne sürüldü.

İsmail Saymaz’a göre süper yatı ile Marmaris'ten yasa dışı yollarla Yunanistan karasularına açılan Yarız, kaçış haberlerinin basına ve kamuoyuna yansımasının ardından Bodrum'a dönerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yatı satan aracı şirketin yetkilisi Selim Dağbaşı da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in işaret ettiği Aklama Suçları Soruşturma Bürosu takibi ve SPK koordinasyonu ile yürütülen soruşturmada, sızıntının kaynağı ve buharlaşan milyarlarca liranın izi sürülmeye devam ediyor.

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