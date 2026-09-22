Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre değişiklik ANELE, BUCIM, DESA, DGNMO, DSTKF, INFO, ISSEN, ODINE, OYYAT, PASEU, PEKGY ve SVGYO hisselerini kapsıyor.

12 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR

Yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle;

Hisse Şirket Fiili Dolaşım Oranı Geçerlilik Tarihi ANELE Anel Elektrik %21 23.09.2026 BUCIM Bursa Çimento %50 23.09.2026 DESA Desa Deri %16 23.09.2026 DGNMO Doğanlar Mobilya %42 23.09.2026 DSTKF Destek Finans Faktoring %14 23.09.2026 INFO İnfo Yatırım %40 23.09.2026 ISSEN İşbir Sentetik Dokuma %20 23.09.2026 ODINE Odine Teknoloji %23 23.09.2026 OYYAT Oyak Yatırım Menkul %6 23.09.2026 PASEU Pasifik Eurasia Lojistik %11 23.09.2026 PEKGY Peker GYO %54 23.09.2026 SVGYO Savur GYO %26 23.09.2026

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem görebilen paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında da bu oranlar kullanılıyor.

Açıklanan yeni oranlar 23 Eylül itibarıyla endeks hesaplamalarında dikkate alınacak.