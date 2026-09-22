Borsa İstanbul, 12 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gitti. Yeni oranlar 23 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre değişiklik ANELE, BUCIM, DESA, DGNMO, DSTKF, INFO, ISSEN, ODINE, OYYAT, PASEU, PEKGY ve SVGYO hisselerini kapsıyor.
12 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR
Yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle;
|Hisse
|Şirket
|Fiili Dolaşım Oranı
|Geçerlilik Tarihi
|ANELE
|Anel Elektrik
|%21
|23.09.2026
|BUCIM
|Bursa Çimento
|%50
|23.09.2026
|DESA
|Desa Deri
|%16
|23.09.2026
|DGNMO
|Doğanlar Mobilya
|%42
|23.09.2026
|DSTKF
|Destek Finans Faktoring
|%14
|23.09.2026
|INFO
|İnfo Yatırım
|%40
|23.09.2026
|ISSEN
|İşbir Sentetik Dokuma
|%20
|23.09.2026
|ODINE
|Odine Teknoloji
|%23
|23.09.2026
|OYYAT
|Oyak Yatırım Menkul
|%6
|23.09.2026
|PASEU
|Pasifik Eurasia Lojistik
|%11
|23.09.2026
|PEKGY
|Peker GYO
|%54
|23.09.2026
|SVGYO
|Savur GYO
|%26
|23.09.2026
FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?
Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem görebilen paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında da bu oranlar kullanılıyor.
Açıklanan yeni oranlar 23 Eylül itibarıyla endeks hesaplamalarında dikkate alınacak.