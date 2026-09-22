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Borsa İstanbul, 12 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gitti. Yeni oranlar 23 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre değişiklik ANELE, BUCIM, DESA, DGNMO, DSTKF, INFO, ISSEN, ODINE, OYYAT, PASEU, PEKGY ve SVGYO hisselerini kapsıyor.

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12 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR

Yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle;

Hisse Şirket Fiili Dolaşım Oranı Geçerlilik Tarihi
ANELE Anel Elektrik %21 23.09.2026
BUCIM Bursa Çimento %50 23.09.2026
DESA Desa Deri %16 23.09.2026
DGNMO Doğanlar Mobilya %42 23.09.2026
DSTKF Destek Finans Faktoring %14 23.09.2026
INFO İnfo Yatırım %40 23.09.2026
ISSEN İşbir Sentetik Dokuma %20 23.09.2026
ODINE Odine Teknoloji %23 23.09.2026
OYYAT Oyak Yatırım Menkul %6 23.09.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik %11 23.09.2026
PEKGY Peker GYO %54 23.09.2026
SVGYO Savur GYO %26 23.09.2026

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem görebilen paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul'un endeks hesaplamalarında da bu oranlar kullanılıyor.

Açıklanan yeni oranlar 23 Eylül itibarıyla endeks hesaplamalarında dikkate alınacak.

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