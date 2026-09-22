Borsa İstanbul'da işlem gören 12 hisse için Takasbank'tan temerrüt alışı duyurusu geldi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla ilgili pay sıralarında 22 Eylül 2026 tarihinde temerrüt alışı yapılacağını açıkladı.

Temerrüt alışı yapılacak hisseler arasında BIST'in yüksek işlem hacimli şirketlerinden Aselsan (ASELS), Türk Hava Yolları (THYAO), Ford Otosan (FROTO), Yapı Kredi (YKBNK), VakıfBank (VAKBN) ve Akbank (AKBNK) da bulunuyor.

TEMERRÜT ALIŞI YAPILACAK 12 HİSSE

Takasbank'ın duyurularına göre 22 Eylül'de temerrüt alışı yapılacak paylar şöyle;

Hisse Şirket ASELS Aselsan THYAO Türk Hava Yolları FROTO Ford Otosan OYAKC Oyak Çimento YKBNK Yapı Kredi VAKBN VakıfBank TCKRC Kıraç Galvaniz ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AKBNK Akbank TOASO Tofaş CIMSA Çimsa HALKB Halkbank

TOASO, CIMSA ve HALKB için yapılan açıklamalar Ödünç Pay Piyasası'ndaki yerine getirilmeyen yükümlülüklerden kaynaklanan temerrüt açığına ilişkin.

TEMERRÜT ALIŞI NE DEMEK?

Temerrüt alışı, takas sürecinde teslim edilmesi gereken payların zamanında teslim edilememesi sonucu oluşan açığın kapatılması için Takasbank'ın piyasadan ilgili hisseleri satın alması anlamına geliyor.

Takasbank'ın açıklamasına göre teslim edilmesi gereken payların temerrüdü takip eden 2 iş günü içinde piyasadan temin edilememesi halinde, teslim edilemeyen kıymetlerin bedelinin alacaklıya ödenmesi yoluna gidilebiliyor.