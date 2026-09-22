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Takasbank, ASELS, THYAO, FROTO, AKBNK, TOASO ve OYAKC dahil 12 dev hissede oluşan temerrüt açığını kapatmak için temerrüt alışı yapılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'da işlem gören 12 hisse için Takasbank'tan temerrüt alışı duyurusu geldi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle oluşan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla ilgili pay sıralarında 22 Eylül 2026 tarihinde temerrüt alışı yapılacağını açıkladı.

Temerrüt alışı yapılacak hisseler arasında BIST'in yüksek işlem hacimli şirketlerinden Aselsan (ASELS), Türk Hava Yolları (THYAO), Ford Otosan (FROTO), Yapı Kredi (YKBNK), VakıfBank (VAKBN) ve Akbank (AKBNK) da bulunuyor.

TEMERRÜT ALIŞI YAPILACAK 12 HİSSE

Takasbank'ın duyurularına göre 22 Eylül'de temerrüt alışı yapılacak paylar şöyle;

Hisse Şirket
ASELS Aselsan
THYAO Türk Hava Yolları
FROTO Ford Otosan
OYAKC Oyak Çimento
YKBNK Yapı Kredi
VAKBN VakıfBank
TCKRC Kıraç Galvaniz
ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
AKBNK Akbank
TOASO Tofaş
CIMSA Çimsa
HALKB Halkbank

TOASO, CIMSA ve HALKB için yapılan açıklamalar Ödünç Pay Piyasası'ndaki yerine getirilmeyen yükümlülüklerden kaynaklanan temerrüt açığına ilişkin.

TEMERRÜT ALIŞI NE DEMEK?

Temerrüt alışı, takas sürecinde teslim edilmesi gereken payların zamanında teslim edilememesi sonucu oluşan açığın kapatılması için Takasbank'ın piyasadan ilgili hisseleri satın alması anlamına geliyor.

Takasbank'ın açıklamasına göre teslim edilmesi gereken payların temerrüdü takip eden 2 iş günü içinde piyasadan temin edilememesi halinde, teslim edilemeyen kıymetlerin bedelinin alacaklıya ödenmesi yoluna gidilebiliyor.

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