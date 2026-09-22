Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir karar aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı doğrultusunda, 22 Eylül 2026 tarihinden itibaren açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" uygulanacak.

Uygulama, Borsa İstanbul tarafından yeni bir duyuru yapılıncaya kadar devam edecek.

AÇIĞA SATIŞTA YENİ DÖNEM

Yeni uygulamaya göre açığa satış emri, ilgili hissenin son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyatla verilebilecek.

Ancak son işlem fiyatının bir önceki işlem fiyatından yüksek olması halinde, açığa satış emri son gerçekleşen fiyat seviyesinden de gerçekleştirilebilecek.

Yukarı adım kuralıyla açığa satışların fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskısının belirli koşullarda sınırlandırılması amaçlanıyor.

GÜN İÇİ İŞLEMLER DE KAPSAMA GİRİYOR

Borsa İstanbul ayrıca yatırımcıların sahip olmadığı paylarda gerçekleştirdiği ve aynı gün içerisinde alım yaparak kapattığı satışların da açığa satış kapsamında değerlendirildiğini hatırlattı.

Bu tür işlemlerde satış emri verilirken açığa satış seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Yukarı adım kuralı, açığa satış işlemlerinin hissenin fiyatını aşağı yönlü baskılamasını sınırlamayı amaçlayan bir uygulama. Kurala göre açığa satış emri, son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan verilebiliyor.

Ancak son işlem fiyatı bir önceki işlem fiyatından yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabiliyor. Böylece fiyat gerilerken daha düşük seviyelerden açığa satış emri verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.