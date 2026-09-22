Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yoğun bir gündem takip ediliyor. BIST 100 endeksinde bu sabah yatay açılış beklenirken yatırımcıların odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma ile yurt içi ve küresel ekonomik veriler bulunuyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu ve enerji piyasalarındaki gelişmeler izleniyor. ABD'nin, savaşta zarar gören Orta Doğu ülkelerinin enerji altyapısının yeniden inşası için oluşturulması planlanan fona 5 milyar dolar katkı teklif ettiği iddia edildi. Irak ise son iki ayda petrol ihracatının sürdüğünü açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından faiz oranlarının gerilemesini beklediğini belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı AB'den gaz yağı ve dizel standartlarının geçici olarak esnetilmesini istedi.

BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Yurt içinde TCMB, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. TÜİK ise eylül ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.

Küresel tarafta ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık ADP istihdam değişimi ve Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek. Japonya piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Yoğun gündem öncesinde BIST 100 endeksinde yatay açılış bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 21 eylül 2026 tarihinde bildirdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

A1CAP – Turkrating tarafından, A1 Capital Portföy’ün yönettiği 7 ve Pardus Portföy’ün yönettiği 42 fonun tasfiye kararı sonrasındaki gelişmelerin takibi amacıyla şirketin izlemeye alındığı açıklandı.

ADGYO – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 5.000.000 adet pay için 250 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

AHSGY – İştiraki SOUR Turizm tarafından Antalya’da yapılması planlanan turizm tesisi projesine ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararının mahkemece iptal edildiği, karara karşı istinaf başvurusu yapıldığı açıklandı.

AHSGY – Şirket portföyünde yer alan İstanbul Gaziosmanpaşa’daki ofis ve işyeri projesinin yapı ruhsatının onaylandığı açıklandı.

AKCNS – Heidelberg Materials tarafından 5,63 dolar fiyatla yapılacak zorunlu pay alım teklifinin SPK tarafından onaylandığı, teklifin 23 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

AKSA – Şelale Boyner tarafından 250.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

AKSEN – Van’daki 25 MWe kurulu güce sahip Zümrüt Depolamalı GES Projesi’nin elektrik üretim lisansı başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

ALBTN – Pay geri alım programı kapsamında 3 yıl süreyle azami 4.000.000 adet pay için 100 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

ALTNY – Şirketin Birleşik Krallık’ta %100 pay sahibi olacağı Altınay Aerospace Technologies International Ltd unvanlı bağlı ortaklığının kurulduğu açıklandı.

ATAGY – Şirket portföyünde yer alan Kayseri’deki taşınmaza ilişkin TABGD ile olan kira sözleşmesinin sonlandırıldığı, Ekur Et ile yeni kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BORLS – Finansal yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği açıklandı.

BTCIM – Şirketin %90 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri’nin LYDYE bünyesinde birleşmesine yönelik işlemden vazgeçildiği açıklandı.

DCTTR – Pay geri alım programı kapsamında 3 ay süreyle azami 1.500.000 adet pay için 15 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

DCTTR – Şirketin bağlı ortaklığı Pulse Finansal Teknolojiler’in finansal analitik ve karar destek teknolojileri alanında 31,5 milyon TL’lik yazılım geliştirme, özelleştirme ve entegrasyon sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

EGEGY – Azimut Portföy ile gayrimenkul yatırımlarına yönelik iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla çalışma süreci başlatıldığı, Kocaeli Karamürsel’deki araziye ilişkin olası proje çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı.

EUREN – Romanya’da şirketin %100 pay sahibi olduğu 3 milyon euro sermayeli Europen SRL unvanlı bağlı ortaklığın kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GARAN – Rekabet Kurulu soruşturmasının uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verildiği, 1,5 milyar TL idari para cezası ödenerek sürecin tamamlanacağı açıklandı.

GENIL – Pay geri alım programı kapsamında 3 yıl süreyle azami 125.000.000 adet pay için 1,5 milyar TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

HEDEF & INFO – Turkrating tarafından, başlatılan hukuki süreç ve Hedef Portföy yönetimindeki 31 fonun tasfiyesi sonrasındaki gelişmelerin takibi amacıyla şirketin izlemeye alındığı açıklandı.

INFO – 179 gün vadeli 2,3 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

ISKPL – Pay geri alım programı kapsamında 6 ay süreyle azami 21.000.000 adet pay için 100 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

KAREL & DOHOL – KAREL’in %54, DOHOL’un bağlı ortaklığı Öncü Girişim’in ise doğrudan ve dolaylı toplam %46,6 pay sahibi olduğu Daiichi Elektronik’in halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin tadili ve kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin başvurusunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

KZGYO – Şirketin hâkim ortağı Kuzu Toplu Konut İnşaat’tan 1 yıl vadeli 180 milyon TL’ye kadar kredi kullanılmasına karar verildiği açıklandı.

MEKAG – Şirketin Libya Misurata Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösterecek yurt dışı serbest bölge şubesinin kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

MEYSU – Pay geri alım programı kapsamında 3 ay süreyle azami 10.000.000 adet pay için 100 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

PATEK – Şirket bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji tarafından geliştirilen DUMRUL Mini İnsansız Helikopter Sistemi’nin, Portekiz’de düzenlenen REPMUS 2026 uluslararası tatbikatına katıldığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 470 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

SSAAT – Şirketin İstanbul Florentia Village ve İstanbul Florentia Village Exclusive mağazalarının faaliyete başladığı açıklandı.

TRALT – Kaşköy ve Karapınar altın üretim projelerine ilişkin toplam 16,8 milyar TL tutarındaki yapım, cevher üretim/nakliye ve müşavirlik işlerinin Soft Uluslararası Madencilik ile MHC Mühendislik’e verilmesine karar verildiği açıklandı.

TRALT – Sındırgı Maden’in devralınmasının ardından, 30 Eylül tarihli dokuz aylık finansal rapordan itibaren konsolide finansal tablo yayımlanacağı açıklandı.

TUKAS – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 500.000.000 adet pay için 1 milyar TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

TUKAS – Şirketin Niğde’deki fabrikası üzerine VakıfBank lehine 55 milyon euro tutarında 1. derecede ipotek tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

YEOTK – Şirket ile Azerbaycan’ın enerji şebeke işleticisi Azerenerji CJSC arasında 250 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin kurulumu için 58,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.103 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat GIPTA 0,0078 0,0066 %0,02 22.09.2026 45,00 44,99 MACKO 1,8000 1,5300 %5,86 22.09.2026 30,70 28,90 TAVHL 1,8050 1,5342 %0,65 22.09.2026 279,25 277,45 OFSYM 0,4208 0,3577 %0,71 23.09.2026 - - MOPAS 0,2747 0,2335 %1,32 25.09.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

BİST şirketlerinin 21 eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 483.567 adet pay 40,48 – 41,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHSGY – Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi tarafından 12,62 – 13,72 TL fiyat aralığından 385.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,25’e yükseldi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 2,32 – 2,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSA – Akkök Holding tarafından 10,70 – 11,05 TL fiyat aralığından 3.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,34’e yükseldi.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 32,34 – 32,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 34,10 – 35,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATLAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 377.845 adet pay 5,89 – 6,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVHOL – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli tarafından 26,06 – 28,00 TL fiyat aralığından 45.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,74’e yükseldi.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.750 adet pay 59,40 – 65,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 223.069 adet pay 16,44 TL fiyattan geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 479.103 adet pay 5,36 – 5,53 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 210.000 adet pay 104,40 TL fiyattan geri alındı.

CVKMD – Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik tarafından 12,86 – 13,00 TL fiyat aralığından 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,07’ye yükseldi.

DCTTR – Şirketin hakim ortağı Levent Sadık Ahmet tarafından 39.000.000 adet paya ilişkin Pay Satış Bilgi Formu başvurusunun geri çekilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 4,00 TL fiyattan geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 18,30 – 19,62 TL fiyat aralığından 55.070.141 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,10’a yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500.000 adet pay 14,69 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.695.000 adet pay 11,84 – 12,63 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 3,93 TL fiyattan 2.183.719 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,99’a yükseldi.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,30 – 11,40 TL fiyat aralığından 105.282 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,67’ye yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.000 adet pay 5,22 – 5,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 8,18 – 8,60 TL fiyat aralığından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,57’ye yükseldi.

GENKM – Macit Aydın tarafından 8,16 – 8,24 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,27’ye yükseldi.

GLRMK – Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım tarafından 137,74 – 140,00 TL fiyat aralığından 275.909 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,12’ye yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 669.618 adet pay 14,85 – 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.941 adet pay 255,00 – 292,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ISKPL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 4,27 TL fiyattan geri alındı.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 22,30 – 22,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 128,50 – 137,00 TL fiyat aralığından 226.889 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000.000 adet pay 24,52 TL fiyattan geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.298 adet pay 36,02 – 36,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,12 TL fiyattan geri alındı.

MERIT – NTHOL tarafından 14,24 – 14,60 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,07’ye yükseldi.

METEN – Metin Güneş tarafından 17,00 – 17,50 TL fiyat aralığından 3.079.387 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,51’e yükseldi.

METRO – ATLAS tarafından 6,50 – 6,74 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,14’e yükseldi.

METRO – MTRYO tarafından 6,53 – 6,76 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,15’e yükseldi.

MTRYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 513.709 adet pay 8,15 – 9,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 37,60 – 37,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.757 adet pay 59,35 – 61,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 337.277 adet pay 69,00 – 71,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 5,65 – 5,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

PAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000.000 adet pay 0,97 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 98.491 adet pay 29,17 TL ortalama fiyattan geri alındı.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 15,81 – 16,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

PSGYO – Şirket ortağı Abdulkerim Fırat tarafından 2,01 TL fiyattan 18.676.127 adet pay alındığı açıklandı.

SANEL – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım tarafından 37,12 – 41,00 TL fiyat aralığından 171.899 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,94’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.150 adet pay 8,08 – 8,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Cevahir Taahhüt İnşaat tarafından 240,40 – 246,50 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay alınırken, birlikte hareket eden şirketlerle şirket sermayesindeki payı %37,12’ye yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 675.000 adet pay 49,80 – 51,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRENJ – TRALT tarafından 104,20 – 106,00 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,33’e yükseldi.

TRMET – TRALT tarafından 127,90 – 129,10 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,73’e yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.500.000 adet pay 1,75 – 2,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)