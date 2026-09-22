Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tasfiye sürecine giren fonların kamuya açıklanan en güncel portföy bilgilerinin incelendiği belirtildi.

SADECE 27 BİN LOT YEOTK BULUNUYOR

YEO Teknoloji, mevcut durum itibarıyla tasfiye sürecindeki fonlardan yalnızca 1 tanesinin portföyünde YEOTK payı bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu fondaki YEOTK paylarının toplam 27.001 lot olduğu belirtildi. Bu miktarın şirket sermayesinin yalnızca yüzde 0,003'üne karşılık geldiği bildirildi.

Şirket açıklamasında, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği ve yatırımcıların doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesine yönelik gerekli açıklamaların yapılmaya devam edileceği ifade edildi.