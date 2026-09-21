Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Niğde'deki fabrikası üzerine dev bir ipotek tesis edildiğini duyurdu.

Tukaş Gıda Yönetim Kurulu’nun 21 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda; şirketin mevcut ve gelecekteki kredilerine karşılık teminat sağlandı.

Açıklamaya göre Niğde’nin Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (O.S.B Mahallesi 32 Nolu Yol Caddesi No:30) yer alan fabrikanın arsa ve binaları üzerinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine 1. dereceden 55.000.000 EUR (elli beş milyon avro) tutarında ipotek tesis edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARARIN GEREKÇESİ: İŞLETME SERMAYESİ VE YENİ YATIRIMLAR

KAP açıklamasında tesis edilen yüksek tutarlı ipoteğin temel gerekçesi olarak; şirketin büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve devam eden/planlanan yatırımların finansmanının sağlanması gösterildi.

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