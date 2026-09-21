21 Eylül 2026 tarihli seans verilerine göre Ziraat Yatırım, BIST 100 endeksine destek olmak amacıyla günü 22.280.881.047 TL net alım hacmi ile tamamladı.

Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleşen devasa alım operasyonunda aslan payı sanayi ve bankacılık devlerine ayrıldı.

Kurumun alım listesinde ilk sırayı %31,07'lik pay ve net 183.368.887 lot ile SASA Polyester (SASA) aldı. SASA'yı, Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve Türkiye Sigorta (TURSG) takip etti.

Ziraat Yatırım'ın en çok alım yaptığı hisseler ve işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:

• SASA: 183.368.887 Lot (%31,07 Pay) | Ortalama Maliyet: 2,309 TL

• ISCTR: 60.583.207 Lot (%10,26 Pay) | Ortalama Maliyet: 13,362 TL

• TURSG: 37.760.724 Lot (%6,40 Pay) | Ortalama Maliyet: 6,118 TL

• YKBNK: 28.164.403 Lot (%4,77 Pay) | Ortalama Maliyet: 36,096 TL

• EREGL: 24.808.876 Lot (%4,20 Pay) | Ortalama Maliyet: 36,474 TL

• Diğer Hisseler: 255.536.949 Lot (%43,29 Pay)

SATIM TARAFI GÖRECE SINIRLI KALDI

Ziraat Yatırım'ın rekor alımlarına karşılık satım tarafındaki işlemler oldukça kısıtlı bir düzeyde seyretti.

Satış yapılan hisselerde Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) ve Aksigorta (AXSNOV) öne çıkarken, diğer hisselerin toplam satıştaki payı %80,45 oldu.

En çok satış yapılan hisseler ise şöyle sıralandı:

• VAKFN: -4.428.567 Lot (%5,10 Pay) | Ortalama Maliyet: 1,006 TL

• AXSNOV: -4.090.870 Lot (%4,71 Pay) | Ortalama Maliyet: 0,012 TL

• ARZUM: -3.681.393 Lot (%4,24 Pay) | Ortalama Maliyet: 1,217 TL

• BLCYT: -2.725.864 Lot (%3,14 Pay) | Ortalama Maliyet: 1,589 TL

• TUKAS: -2.041.717 Lot (%2,35 Pay) | Ortalama Maliyet: 1,899 TL

• Diğer Hisseler: -69.815.424 Lot (%80,45 Pay)

KAMUSAL TAMPON PİYASADAKİ TABAN ARAYIŞINI DESTEKLİYOR

Fon soruşturmalarının yol açtığı panik satışlarına karşı Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleştirilen 22 milyar liralık net alım, Borsa İstanbul'da taban oluşumunu desteklemek ve likidite sıkışıklığının önüne geçmek adına kritik bir "kurumsal destek" hamlesi olarak yorumlandı.

Uzmanlar, kamu aracı kurumlarının devreye girdiği bu tür seanslarda endekste hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini belirtiyor.

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