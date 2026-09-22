Güne yükselişle başlayan DXY dolar endeksi, 100,660 seviyesine tırmanarak son 7 haftanın en yüksek değerini gördü.

Doların küresel para birimleri karşısındaki tırmanışıyla birlikte euro/dolar paritesi 1,1434’e, sterlin/dolar paritesi ise 1,3323’e gerileyerek son 7 haftanın en düşük seviyelerini kaydetti.

FED KANADINDAN ENFLASYON VE SIKILAŞMA UYARILARI

Uluslararası finans kuruluşu ING'nin analisti Francesco Pesole, dolardaki değer artışının arkasında Fed yetkililerinden gelen temkinli ve şahin mesajların yer aldığını belirtti.

Brent petrolün varil fiyatının kısa süreliğine 100 doların altına gerilediği bir ortamda, Fed'den gelen bu mesajlar kısa vadeli dolar faizlerini yukarı yönlü destekledi.

DOLAR ENDEKSİNDE 101 SEVİYESİ, EURO/DOLARDA 1,1320 RİSKİ

ING tarafından yapılan değerlendirmelerde, kısa vadede dolar üzerindeki risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiği ifade edildi.

ING Analisti Pesole, DXY dolar endeksinin ay sonu gelmeden 101 kritik seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

ABD tarafında ekonomik veri takviminin görece sakin olması nedeniyle Fed üyelerinden gelecek sözlü yönlendirmelerin ana belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Euro cephesinde ise baskı artıyor:

• Adil Değer Düşüşü: ING’nin 60 günlük modeline göre euro/dolar paritesinin kısa vadeli adil değeri temmuz sonundan bu yana ilk kez 1,150 seviyesinin altına sarktı. 2 yıllık SOFR ile ESTR arasındaki faiz farkı da 150 baz puana çıkarak temmuz seviyelerine döndü.

• Avrupa ve Fransa Riski: Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin şahin söylemleri ekim ayında faiz artışı ihtimalini masada tutsa da ING, piyasadaki sıkılaşma beklentilerinin aşırı yüksek olduğunu savunuyor. Banka, hem Fed hem de ECB’den bu yıl yalnızca birer ek faiz artışı beklerken, 2027 yılı için yeni bir sıkılaşma öngörmüyor.

• Parite Tahmini: Yıl sonu euro/dolar tahminini 1,160 seviyesinde koruyan ING, kısa vadede haziran ayında görülen 1,1320 - 1,1330 destek bandının yeniden test edilebileceği riskine dikkat çekiyor. Ayrıca Fransa ile Almanya’nın 10 yıllık tahvil faiz farkının (spread) 100 baz puana tırmanması da euro üzerindeki ek risk unsurları arasında sıralanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.