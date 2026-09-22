Dolar ve euro fiyatları 22 Eylül 2026 Salı günü döviz piyasalarını takip edenlerin gündeminde. Yeni güne sınırlı hareketle başlayan dolar/TL 48,80 TL'nin üzerinde işlem görürken, euro/TL 56 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 22 Eylül 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR?

22 Eylül 2026 TSİ 07.15 itibarıyla dolar/TL alış fiyatı 48,8114 TL, satış fiyatı ise 48,8238 TL seviyesinde.

Aynı saat itibarıyla euro/TL ise 56,0227 TL alış ve 56,0734 TL satış bandında seyrediyor.

Dolar endeksi 100,344 civarında bulunurken, euro/dolar paritesi 1,1473 seviyelerinde hareket ediyor.