Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikalarına ilişkin beklentiler pariteler üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv adımları ve enflasyon beklentilerini yakından izliyor. Analistler, döviz kurlarındaki sınırlı dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğini ifade ediyor.

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

• ABD Doları (USD/TL): Güne 48,66 TL seviyelerinde başlayan ABD Doları, serbest piyasada 48,67 TL seviyesinden alıcı buluyor.

• Euro (EUR/TL): Küresel piyasalardaki parite hareketliliğiyle birlikte euro/TL, 55,99 – 56,05 TL bandında işlem görüyor.

• İngiliz Sterlini (GBP/TL): Sterlin ise haftanın son gününde 65,13 TL seviyelerinden el değiştiriyor.