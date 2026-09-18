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Piyasalar haftanın son işlem gününe yatay ancak dirençli bir seyirle başladı. Dolar/TL ve euro/TL kurları, küresel merkez bankalarının faiz kararları ve yurt içi veri akışının takibinde dar banttaki hareketini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikalarına ilişkin beklentiler pariteler üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv adımları ve enflasyon beklentilerini yakından izliyor. Analistler, döviz kurlarındaki sınırlı dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğini ifade ediyor.

Euro ve dolarda son durum: Güncel döviz fiyatları, Görsel 1

18 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

• ABD Doları (USD/TL): Güne 48,66 TL seviyelerinde başlayan ABD Doları, serbest piyasada 48,67 TL seviyesinden alıcı buluyor.

• Euro (EUR/TL): Küresel piyasalardaki parite hareketliliğiyle birlikte euro/TL, 55,99 – 56,05 TL bandında işlem görüyor.

• İngiliz Sterlini (GBP/TL): Sterlin ise haftanın son gününde 65,13 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 48,77 48,79 % 0.11 08:32
Euro 56,02 56,08 % -0.08 08:32
İngiliz Sterlini 65,23 65,25 % -0.09 08:32
Avustralya Doları 34,74 34,77 % 0.3 08:32
İsviçre Frangı 59,16 59,21 % 0.15 08:32
Rus Rublesi 0,58 0,58 % 0.2 08:30
Çin Yuanı 7,28 7,29 % 0.24 08:32
İsveç Kronu 4,97 4,97 % 0.24 08:32
Tüm Döviz Fiyatları

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