Dolar ve Euro alış satış fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki veri akışıyla birlikte yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde serbest piyasada döviz kurlarındaki son durum, birikimlerini değerlendirmek veya döviz ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların odak noktası oldu. İşte 17 Eylül 2026 sabahında serbest piyasa verilerine göre anlık dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...

DOLAR VE EURO KAÇ TL?

17 Eylül 2026 Perşembe günü güncel verilere göre dolar ve euroda alış-satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,6672 TL

Dolar satış: 48,6828 TL

Euro alış: 55,9046 TL

Euro satış: 55,9605 TL

EURO DOLAR PARİTESİ SON DURUM

Küresel piyasalarda yakından takip edilen EUR/USD paritesi şu dakikalarda 1,1460 seviyesinde süreç veriyor. Paritedeki mikro dalgalanmalar, iç piyasadaki Euro/TL fiyatlaması üzerinde doğrudan belirleyici olmayı sürdürüyor.