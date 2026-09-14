Dolar ve euro fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde. Yeni haftaya başlayan piyasalarda "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar?" ve "Dolar alış satış fiyatı ne?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 07.30 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,6118 TL

Dolar satış: 48,6296 TL

Euro alış: 56,2574 TL

Euro satış: 56,2957 TL

DÖVİZ ALIM SATIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Makas aralığı: Bankaların mobil uygulamaları ile serbest piyasa (döviz büroları) arasındaki alış-satış fiyat farkına (makas aralığına) mutlaka dikkat edin.

İşlem saatleri: Piyasaların açık olduğu 09:00 - 17:00 saatleri dışında işlem yapmak, yüksek makas aralıkları nedeniyle zarar etmenize yol açabilir.