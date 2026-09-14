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Borsa İstanbul'da tedbirli hisseler hangileri? 14 Eylül 2026 itibarıyla 35 hissede işlem yasağı bulunuyor. İşte VBTS tedbirleri ve yasakların biteceği tarihler.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlamaları devam ediyor. Güncel listeye göre 35 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanırken bazı paylarda brüt takas ve emir paketi tedbirleri de bulunuyor. İşte 14 Eylül 2026 itibarıyla tedbirli hisseler ve yasakların sona ereceği tarihler...

BU HAFTA 6 HİSSEDE TEDBİR SONA ERECEK

Tedbir listesindeki hisseler arasında bu hafta yasağı sona erecek paylar da bulunuyor.

EDIP hissesindeki açığa satış ve kredili işlem yasağı 16 Eylül'de sona erecek.

ISVEA, KGYO, KARCL, BJKAS ve CEMZY hisselerinde uygulanan tedbirlerin bitiş tarihi ise 18 Eylül olarak belirlendi.

ISVEA ve KARCL'de açığa satış ve kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas tedbiri de uygulanıyor.

14 EYLÜL'DE 2 HİSSE İÇİN TEDBİR BAŞLADI

Listenin en yeni iki hissesi MRGYO ve YKSLN oldu. Her iki hissede de 14 Eylül (Bugün) itibarıyla açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanmaya başladı.

MRGYO ve YKSLN paylarındaki tedbirler 13 Ekim 2026 tarihli işlemlerin sonuna kadar devam edecek.

HANGİ HİSSE TEDBİR KAPSAMINDA VE YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Hisse Tedbir bitiş tarihi
EDIP 16 Eylül
ISVEA 18 Eylül
KGYO 18 Eylül
KARCL 18 Eylül
BJKAS 18 Eylül
CEMZY 18 Eylül
YAYLA 24 Eylül
TMPOL 24 Eylül
KRGYO 25 Eylül
TEHOL 25 Eylül
GIPTA 25 Eylül
TKNKA 29 Eylül
AKFIS 29 Eylül
PRZMA 29 Eylül
HATSN 30 Eylül
DSTKF 1 Ekim
PEKGY 1 Ekim
OZATD 2 Ekim
PASEU 2 Ekim
KRDMB 2 Ekim
ODINE 2 Ekim
GESAN 2 Ekim
LIDER 2 Ekim
EUPWR 2 Ekim
DAGI 2 Ekim
MARTI 2 Ekim
VERUS 6 Ekim
BIGEN 7 Ekim
ANELE 9 Ekim
ARMGD 9 Ekim
KARSN 9 Ekim
DGNMO 9 Ekim
ETYAT 9 Ekim
MRGYO 13 Ekim
YKSLN 13 Ekim

BRÜT TAKAS UYGULANAN HİSSELER

35 hisselik listenin tamamında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanırken ISVEA, KARCL, PRZMA, OZATD ve ETYAT paylarında ayrıca brüt takas tedbiri bulunuyor.

OZATD ve ETYAT hisselerinde bunlara ek olarak emir paketi tedbiri de uygulanıyor.

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