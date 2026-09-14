Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem kısıtlamaları devam ediyor. Güncel listeye göre 35 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanırken bazı paylarda brüt takas ve emir paketi tedbirleri de bulunuyor. İşte 14 Eylül 2026 itibarıyla tedbirli hisseler ve yasakların sona ereceği tarihler...

BU HAFTA 6 HİSSEDE TEDBİR SONA ERECEK

Tedbir listesindeki hisseler arasında bu hafta yasağı sona erecek paylar da bulunuyor.

EDIP hissesindeki açığa satış ve kredili işlem yasağı 16 Eylül'de sona erecek.

ISVEA, KGYO, KARCL, BJKAS ve CEMZY hisselerinde uygulanan tedbirlerin bitiş tarihi ise 18 Eylül olarak belirlendi.

ISVEA ve KARCL'de açığa satış ve kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas tedbiri de uygulanıyor.

14 EYLÜL'DE 2 HİSSE İÇİN TEDBİR BAŞLADI

Listenin en yeni iki hissesi MRGYO ve YKSLN oldu. Her iki hissede de 14 Eylül (Bugün) itibarıyla açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanmaya başladı.

MRGYO ve YKSLN paylarındaki tedbirler 13 Ekim 2026 tarihli işlemlerin sonuna kadar devam edecek.

HANGİ HİSSE TEDBİR KAPSAMINDA VE YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Hisse Tedbir bitiş tarihi EDIP 16 Eylül ISVEA 18 Eylül KGYO 18 Eylül KARCL 18 Eylül BJKAS 18 Eylül CEMZY 18 Eylül YAYLA 24 Eylül TMPOL 24 Eylül KRGYO 25 Eylül TEHOL 25 Eylül GIPTA 25 Eylül TKNKA 29 Eylül AKFIS 29 Eylül PRZMA 29 Eylül HATSN 30 Eylül DSTKF 1 Ekim PEKGY 1 Ekim OZATD 2 Ekim PASEU 2 Ekim KRDMB 2 Ekim ODINE 2 Ekim GESAN 2 Ekim LIDER 2 Ekim EUPWR 2 Ekim DAGI 2 Ekim MARTI 2 Ekim VERUS 6 Ekim BIGEN 7 Ekim ANELE 9 Ekim ARMGD 9 Ekim KARSN 9 Ekim DGNMO 9 Ekim ETYAT 9 Ekim MRGYO 13 Ekim YKSLN 13 Ekim

BRÜT TAKAS UYGULANAN HİSSELER

35 hisselik listenin tamamında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanırken ISVEA, KARCL, PRZMA, OZATD ve ETYAT paylarında ayrıca brüt takas tedbiri bulunuyor.

OZATD ve ETYAT hisselerinde bunlara ek olarak emir paketi tedbiri de uygulanıyor.