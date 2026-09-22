Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin 2026 yılı kâr payı dağıtım süreçleri kesintisiz devam ediyor.

23 Eylül Çarşamba günü itibarıyla Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) hissesini portföyünde bulunduran yatırımcılar, temettü almaya hak kazanacak.

Şirket tarafından belirlenen kâr payı ödemesinde hisse başına düşen tutarlar şu şekilde gerçekleşecek:

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,4208058 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,3576849 TL

Temettü ödemelerinde hak kullanım gününden iki işlem günü sonra (T+2) nakit geçişi sağlandığı için, hak kazanan yatırımcıların hesaplarına net temettü tutarları cuma günü otomatik olarak aktarılacak.

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