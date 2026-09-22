Şirket paylarında 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştiği öne sürülen işlemlere yönelik yürütülen yargı soruşturmasının, şirket yönetimi ve ana ortaklarla herhangi bir bağının bulunmadığı vurgulandı.

KAP’a yapılan bildiride, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şahıslar hakkında adli işlem yapıldığına dair haberlerin yakından takip edildiği ifade edildi. Şirket, adı geçen kişilerle ve şüpheli işlemlerle ilgili şu net mesajı verdi:

"Söz konusu haberlerde adı geçen şahısların Şirketimiz, ana ortaklarımız ve Şirketimiz yönetimi ile herhangi bir ilgisi veya bağlantısı bulunmamaktadır. Haberlerde yer alan hususlar Şirketimizden ve faaliyetlerimizden tamamen bağımsız olup, soruşturmaya konu işlemler ilgili kişiler bakımından devam etmektedir."

ŞEFFAFLIK İLKELERİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıları doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirten Aztek Teknoloji, ana ortakların mevzuata uygun hareket ettiğini bildirdi.

Açıklamada, bugüne kadar sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği tüm kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirildiği, bundan sonraki süreçte de şeffaflık ilkelerinden taviz verilmeden bilgilendirmelerin sürdürüleceği ifade edildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.