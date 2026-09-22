Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li doğrudan yatırımcılarla New York'ta bir araya geldi. Şimşek, zorlu küresel koşullar ve bölgedeki savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"na Şimşek'in yanı sıra TCMB Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

ŞİMŞEK'TEN KKM AÇIKLAMASI! "EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRDI"

Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dayanıklılığını artıran unsurlara değinen Şimşek, düşük toplam borçluluk, kamu maliyesindeki hareket alanı, azalan dış kırılganlıklar ve artan uluslararası rezervlere işaret etti.

Şimşek, "Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM'den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı" dedi.

Son iki yılda verimlilik artışında güçlü bir ivme yakalandığını belirten Şimşek, sabit sermaye yatırımlarının kişi başına gelire oranının yüksek olduğunu ve bu unsurların orta vadeli büyüme görünümünü desteklediğini ifade etti.

YATIRIMCILARA TÜRKİYE MESAJI

Şimşek, Türkiye'nin stratejik konumu, gelişmiş imalat ve hizmet sektörü, altyapısı ve nitelikli iş gücüyle yatırımcılara fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yeşil ve dijital dönüşüm ile sanayide dönüşüm yatırımlarının hızlandırıldığını kaydeden Şimşek; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar gibi alanlarda da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.