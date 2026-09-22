Altın fiyatlarına ilişkin Standard Chartered'dan yeni bir tahmin geldi. Banka, yüksek faiz ortamına rağmen altının geçmişe kıyasla reel faizlerdeki yükselişe daha dirençli hale geldiğini belirtirken, 2026'nın son çeyreği için ons altında ortalama 4.650 dolar tahminini korudu.

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper'a göre altının fiyatlama dinamiklerinde değişim yaşanıyor. Geçmişte yükselen reel faizler altın üzerinde güçlü baskı yaratırken, son dönemde bu ilişkinin belirgin şekilde zayıfladığı görülüyor.

ALTIN İLE FAİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ ZAYIFLIYOR

Bankanın verilerine göre altının 10 ve 30 yıllık reel faizlerle korelasyonu sırasıyla yüzde -20 ve yüzde -10 seviyelerine yaklaştı. İki yıllık reel faizlerle korelasyon yüzde -30'dan yüzde -16'ya, beş yıllık reel faizlerle korelasyon ise yüzde -38'den yüzde -22'ye geriledi.

Fed'in geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından altın ilk etapta gerilese de kayıplarını geri aldı. Standard Chartered, bu hareketi altının yüksek faizlere karşı artan direncinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor.

ALTINDA 4.650 DOLAR TAHMİNİ

Standard Chartered, ons altının 2026'nın dördüncü çeyreğinde ortalama 4.650 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Üçüncü çeyrekte yaklaşık 4.350 dolar olan ortalamayla karşılaştırıldığında bankanın tahmini 300 dolarlık yükselişe işaret ediyor.

Altına yönelik merkez bankası ve resmi sektör talebi, yatırım ürünlerine para girişleri ve dolardan çeşitlenme eğilimi fiyatları destekleyen faktörler arasında gösteriliyor. Bankaya göre kısa vadede altın için önemli risklerden biri ise doların yeniden güçlenmesi