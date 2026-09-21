Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde gözler bir yandan güncel fiyatlara, diğer yandan küresel piyasalardan gelecek sinyallere çevrildi.

21 Eylül sabahında ons altın 4.360 dolar civarında işlem görürken gram altın 6.843 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı 11.188 TL'yi, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44.615 TL'yi gördü.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında anlamlı bir yükseliş görülebilmesi için petrol fiyatları veya tahvil getirilerinde düşüş yaşanması gerektiğini belirtti.

Waterer'a göre piyasaların odağında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatları ve tahvil getirileri bulunuyor.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'dan yapılan sevkiyatların toparlanabileceği beklentisiyle gerilerken Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini koruyor.

Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırabilir. Enflasyonun yüksek kalması ise merkez bankalarının daha sıkı para politikası izlemesine ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesine neden olabilir.

Faiz getirisi sağlamayan altın açısından yüksek faiz ve tahvil getirileri baskı oluşturabilirken, bu cephede yaşanabilecek gerileme altına yönelik talebi destekleyebilir.

ALTINDA 4.200-4.580 DOLAR BANDI KRİTİK SEVİYELER

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları da altının yönü açısından önemini koruyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin farklı sektörlerinde enflasyonun halen yüksek olduğunu belirtirken yatırımcıların odağında merkez bankalarından gelecek yeni mesajlar bulunuyor.

Waterer'ın kısa vadeli tahmininde ise 4.200-4.580 dolar bandı öne çıkıyor.

21 EYLÜL 2026 ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.842,34 TL - Satış 6.843,08 TL

Çeyrek altın: Alış 10.947,74 TL - Satış 11.188,43 TL

Yarım altın: Alış 21.826,29 TL - Satış 22.376,37 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL - Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.789,41 TL - Satış 44.615,89 TL

Ziynet altını: Alış 43.797,81 TL - Satış 44.624,75 TL

Ata altın: Alış 45.054,15 TL - Satış 46.198,42 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL - Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL - Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL - Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.359,46 dolar - Satış 4.360,23 dolar

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise yukarı yönlü hareket görüldü. Spot gümüş yüzde 0,8 artışla 66,76 dolara, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.804,33 dolara çıktı. Paladyum da yüzde 0,7 artarak 1.311,65 dolar seviyesine ulaştı.