Yatırım fonlarında yaşanan kriz ve tasfiye sürecinin ardından parasını geri almayı bekleyen yatırımcılar bu kez dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Fon mağdurlarına WhatsApp ve Telegram üzerinden ulaşan kişilerin, "Paranızı geri alacağız" vaadiyle 25 bin TL ile 50 bin TL arasında peşin ödeme talep ettiği öne sürüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararının ardından fonlarda kalan paralarının akıbetini bekleyen yatırımcıların oluşturduğu WhatsApp ve Telegram gruplarının dolandırıcıların hedefi haline geldiği belirtildi.

FON MAĞDURLARINA TELEFONLA ULAŞIYORLAR

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre dolandırıcılar, fon mağdurlarının bir araya geldiği WhatsApp ve Telegram gruplarından yatırımcıların iletişim bilgilerine ulaşarak kişileri telefonla arıyor.

Arayan kişilerin kendilerini avukat, finans danışmanı, sigorta şirketi yetkilisi veya kamu görevlisi olarak tanıttığı öne sürülüyor.

"PARANIZI GERİ ALACAĞIZ" DİYEREK 50 BİN TL İSTİYORLAR

İddiaya göre yatırımcılara fonlarda kalan paralarının eksiksiz şekilde geri alınabileceği söyleniyor. Bunun için "işlem başlatma" gerekçesiyle 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen peşin ödemeler talep ediliyor.

Parayı gönderen yatırımcılarla daha sonra iletişimin kesildiği, kullanılan iletişim hatlarının kapatıldığı ve WhatsApp'taki mesajların silindiği belirtiliyor.

Böylece fonlarda parasını geri almayı bekleyen bazı yatırımcıların, kayıplarını telafi etmeye çalışırken ikinci kez maddi zararla karşı karşıya kaldığı öne sürülüyor.