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Fon soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin için tutuklandı!

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Serdar Turhan, Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk, 19 Eylül'de yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Eylül'de adliyeye getirilen 5 şüphelinin savcılık işlemleri de tamamlandı. Savcılık, şüphelilerin tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmesine karar verdi.

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FON SORUŞTURMASINDA DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMALAR YAPILMIŞTI

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında daha önce de gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti.

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Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararları çıkarken, çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulanmıştı.

Soruşturmanın odağındaki şirket ve yöneticilere ilişkin adli işlemler sürüyor.

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