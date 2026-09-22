Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan açıklamaya göre Şirket Yönetim Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde 22 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da yeni bir alım işlemi yapıldı.

Söz konusu tarihte pay başına 37,42 TL ile 37,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 37,545 TL) toplam 75.000 adet Masfen Enerji payı şirket tarafından geri alındı.

TOPLAM GERİ ALINAN PAY ORANI

Gerçekleştirilen bu son işlemle birlikte 18 Eylül'de başlatılan program kapsamında bugüne kadar şirket tarafından geri alınan toplam pay miktarı 375.298 adede yükseldi.

Bu payların Masfen Enerji A.Ş. toplam şirket sermayesindeki oranı ise yüzde 0,06762 olarak kayıtlara geçti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.