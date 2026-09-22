TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, son dönemde açıklanan ekonomik verilerin dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtirken, arz şoklarının manşet enflasyon üzerindeki etkisinin belirgin olduğunu kaydetti.

Hizmet enflasyonundaki katılığın devam ettiğini ifade eden Karahan, hizmet grubunun alt kalemlerinde ise farklılaşan bir görünüm bulunduğuna işaret etti.

KİRA ENFLASYONUNDA İYİLEŞME

Karahan, normal şartlarda daha yüksek katılık gösteren kalemlerde iyileşme görüldüğünü belirtirken, özellikle kira enflasyonundaki yavaşlamaya işaret etti.

Kira enflasyonu ve talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine destek verdiğini belirten Karahan, ulaştırma hizmetlerinin ise son gelişmelerden daha fazla etkilenerek bu iyileşmenin bir bölümünü dengelediğini aktardı.

İç talepteki zayıflamayla birlikte ekonomik büyümenin de hız kestiğini belirten Karahan, şöyle konuştu:



"Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Bu ayrımları anlamak, hem enflasyon görünümünü hem de para politikası duruşumuzu değerlendirmek açısından önemlidir. Aylık veriler tek başına bilgilendirici olmakla birlikte aynı zamanda dalgalı da olabilir. Politika değerlendirmemiz, temel eğilimdeki değişikliklere dikkat etmeye devam ederken, söz konusu dalgalanmaların ötesine bakmalıdır."

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Karahan, rafineri marjlarındaki genişlemenin enerji kaynaklı etkinin daha belirgin hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

Enflasyon görünümüne yönelik riskleri sınırlamak amacıyla para politikasında sıkılaştırmaya gidildiğini ifade eden Karahan, kredi büyümesinin ilkbahardan bu yana önemli ölçüde yavaşladığını bildirdi.

Dış ticaret dengesinde iyileşme yaşanırken seyahat gelirlerinin güçlü görünümünü koruduğunu belirten Karahan, ekonomik aktivitedeki çeyreklik toparlanmanın güçlü ihracattan destek aldığını kaydetti.

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA SÜREBİLİR

Karahan, yüksek frekanslı göstergelerin yılın üçüncü çeyreğinde iç talepteki yavaşlamanın devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti.

İç talebin yavaşlaması ve ihracattaki güçlü seyrin cari dengedeki iyileşmeye katkı verdiğini ifade eden Karahan, enerji fiyatlarındaki yükselişin ise enflasyonu doğrudan ve dolaylı kanallardan yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde enflasyonun ana eğiliminde son dönemde yavaşlama görüldüğünü kaydeden Karahan, enflasyon beklentileri nedeniyle temkinli yaklaşımın korunması gerektiğini vurguladı.

Karahan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebi güçlü seyrediyor. Uluslararası rezerv tamponları güçlü seyrini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini dışsal şoklar ve yurt içindeki aktarım mekanizmaları belirleyecek."

TCMB'NİN GÜNDEMİNDE ENFLASYON VE İÇ TALEP VAR

Karahan'ın açıklamalarında enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama, kira enflasyonundaki iyileşme ve iç talepteki soğuma öne çıkarken; enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri para politikası açısından yakından izlenen başlıklar arasında yer aldı.