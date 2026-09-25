Küresel piyasalarda doların güçlenmesi euro ve sterlin üzerinde baskıyı artırdı. Dolar endeksi (DXY) beş gündür aralıksız yükselirken, Haziran ayından bu yana ilk kez üst üste iki haftayı kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. Güçlü ABD verileri, yükselen tahvil faizleri ve Fed'den gelen şahin mesajlar doların seyrinde belirleyici oluyor.

Dolar endeksi 25 Eylül 2026 Cuma günü TSİ 08:25 itibarıyla 101,236 seviyesinde bulunuyor. Endeks bir önceki seansa göre yatay seyretmesine rağmen son beş işlem günündeki yükselişini koruyor.

DOLAR ENDEKSİNDE HAZİRANDAN BERİ BİR İLK

DXY, haftalık bazda da güçlü bir performans sergiliyor. Dolar endeksi ikinci haftayı üst üste yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, bunun gerçekleşmesi halinde Haziran ayından bu yana ilk kez iki haftalık kesintisiz kazanç kaydedilmiş olacak.

Doların son dönemdeki yükselişinde ABD tahvil getirilerindeki sert hareket ve Fed'in para politikasına yönelik beklentiler etkili oluyor.

EURO İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Doların küresel ölçekte güçlenmesi euroyu baskıladı. Euro/dolar paritesi 1,1370 seviyesine kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Euro aynı zamanda üçüncü haftalık kaybına hazırlanıyor. Bu tablo, euro açısından 2025 sonundan bu yana görülen en uzun haftalık düşüş serisine işaret ediyor.

Sterlin de dolar karşısında baskı altında kaldı. Sterlin/dolar paritesi 1,3220 ile son üç ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görürken, İngiliz para birimi dört ayın en kötü haftalık performansına doğru ilerliyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ DOLARI DESTEKLİYOR

Doların yükselişini destekleyen önemli gelişmelerden biri ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış oldu.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 2007'den, 30 yıllık tahvil getirisi ise 2004'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Aynı dönemde dolar yaklaşık iki ayın zirvesine yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verileri ile yüksek petrol fiyatlarının enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri artırması, piyasalarda faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

ANZ Asya Araştırmaları Başkanı Khoon Goh, doların yüksek getirilerden destek bulmasının beklendiğini belirtirken, ABD'nin mali görünümü ve politika yapımındaki öngörülemezliğe ilişkin endişelerin devam ettiğine işaret etti.

FED'DEN ŞAHİN MESAJLAR

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasalardaki sıkı para politikası beklentisini destekliyor.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonla mücadelede "biraz daha mütevazı sıkılaştırma gerekebileceğini" belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini ifade etti.

ABD'de haftalık ilk işsizlik maaşı başvurularının 1.000 kişi azalarak 197 bine gerilemesi de iş gücü piyasasının dirençli kaldığına işaret etti.

PİYASALAR BUGÜN ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Doların yükselişinin devam edip etmeyeceğinde ABD'den gelecek yeni ekonomik veriler belirleyici olacak. Yatırımcılar bugün açıklanacak tüketici güveni ve dayanıklı tüketim malları verilerini takip edecek.

Verilerin ABD ekonomisindeki güçlü görünümü desteklemesi halinde Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareketlilik yeniden hız kazanabilir.