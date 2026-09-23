Dolar ve euro fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba günü döviz piyasalarını takip eden yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL yeni güne sınırlı yükselişle başlarken euro/TL'de de yukarı yönlü hareket görülüyor. Peki dolar bugün ne kadar, 1 dolar kaç TL? Euro kaç TL oldu? İşte 23 Eylül 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü TSİ 07.27 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de güncel alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,8295 TL

Dolar satış: 48,8446 TL

Euro alış: 55,8324 TL

Euro satış: 55,8754 TL

EUR/USD paritesi sabah saatlerinde yüzde 0,17 civarında düşüşle işlem görüyor. Parite 1,1429 seviyesinde.

Dolar endeksi (DXY) ise 23 Eylül sabahında 100,698 bandında.