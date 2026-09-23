Altın fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde. Ons altın, yüksek faiz beklentileri ve güçlü doların etkisiyle gerilerken iç piyasada gram altın 6.824 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 23 Eylül 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında kısa vadeli yönü belirleyen başlıkların başında faiz beklentileri geliyor. Fed'in geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimali de piyasalarda fiyatlanıyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabiliyor.

Güçlü dolar da altın üzerinde baskı yaratırken Ortadoğu'daki gelişmeler fiyatların diğer önemli belirleyicisi olmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerin artması güvenli liman talebini destekleyebileceği için bölgeden gelecek haberler piyasalar tarafından izleniyor.

Uzun vadede ise merkez bankalarının altın alımları fiyatları destekleyen başlıklardan biri. BMI analistleri 2026 yılı için ortalama ons altın tahminini 4.400 dolar seviyesinde korurken jeopolitik riskler ve merkez bankası talebinin altın için destek oluşturmasını bekliyor.

23 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 6.823,45 TL Satış 6.824,39 TL

Ons altın: Alış 4.349,00 dolar Satış 4.349,74 dolar

Çeyrek altın: Alış 10.918,16 TL Satış 11.158,35 TL

Yarım altın: Alış 21.765,05 TL Satış 22.313,96 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.671,42 TL Satış 44.495,17 TL

Ziynet altını: Alış 43.669,69 TL Satış 44.494,03 TL

Ata altın: Alış 44.656,32 TL Satış 45.781,44 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL Satış 108.877,00 TL

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM FİYATLARINDA SON DURUM

Altındaki satış baskısı diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,78 dolara gerilerken platin yüzde 0,8 kayıpla 1.818,21 dolardan işlem gördü. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.302,61 dolara indi.