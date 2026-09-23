Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemelere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlar yükseltilirken, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların işlemlerine daha hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler hem banka ve finans kuruluşlarının yükümlülüklerini hem de bazı işlemlerde geçerli parasal limitleri kapsıyor.

MASAK İŞLEM LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan tutarlar artırıldı.

10 bin TL olan sınır 20 bin TL'ye yükseltildi.

25 bin TL olan sınır 50 bin TL'ye yükseltildi.

2 bin 750 TL olan bazı sınırlar 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

1.000 TL olarak uygulanan bazı özel işlem ve bildirim tutarları 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

2 bin 750 TL olan bir diğer sınır ise 6 bin 500 TL olarak yeniden belirlendi.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERE HIZLI MÜDAHALE

Düzenlemenin bir diğer ayağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listeleri oluşturuyor.

Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanabilecek.

BANKALAR GECİKMEDEN MASAK'A BİLDİRECEK

Banka ve diğer finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.

Söz konusu işlemlerin ertelenebilmesi için gerekli tedbirler de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal hareketlere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.