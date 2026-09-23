Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde küresel piyasalardan gelen haber akışı ve yurt içinde açıklanacak ekonomik veriler yatırımcıların gündeminde. İran ile ABD arasındaki diplomasi trafiği, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve merkez bankalarından gelen mesajlar izlenirken BIST 100 endeksinin güne yatay açılışla başlaması bekleniyor.

Küresel piyasaların odağında jeopolitik gelişmeler bulunmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililer ile İranlı temsilciler arasında gerçekleştirilen üç saatlik görüşmenin "çok verimli" geçtiğini belirterek yakın zamanda yeni bir görüşme yapılacağını açıkladı.

Trump ayrıca Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülen diplomatik girişimler kapsamında anlaşmaya kısa sürede ulaşılabileceğinin sinyalini verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ GELİŞME

Petrol piyasalarının yakından izlediği Hürmüz Boğazı'nda ise İran'dan yeni bir adım geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, boğazdaki geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerinin yüzde 20'sine el konulmasını veya aynı değerde para cezası uygulanmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Suudi Arabistan ise Iraklı yetkililerin 25 petrol tankeri satın aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Petrol taşıma maliyetlerindeki yükselişin bölgedeki askeri gerilim, gemilere yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer sorunlarından kaynaklandığı belirtildi.

REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ AÇIĞI REKOR KIRDI

Yurt içinde reel sektörün döviz pozisyonuna ilişkin veriler takip edildi.

Temmuz ayında reel sektörün net döviz pozisyonu açığı 210,8 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin mesajlar verdi.

Karahan, dış şoklar ile yurt içi dinamiklerin önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini belirleyeceğini ifade etti. Enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirten Karahan, zayıf talebin ise dezenflasyon sürecine destek verdiğini kaydetti.

FON SORUŞTURMASINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Borsa İstanbul yatırımcılarının takip ettiği bir diğer gelişme sermaye piyasalarına yönelik yürütülen soruşturma oldu.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

BUGÜN HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

Yurt içinde gözler TCMB'den gelecek verilere çevrilecek. Merkez Bankası eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksinin yanı sıra hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

Küresel piyasalarda ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verileri takip edilecek.

Japonya piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 22 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

ALBTN – Şirketin İstanbul Çekmeköy’deki Hüseyinli Tesisi arazisi içerisinde yer alan arsa hissesini 9,9 milyon TL bedelle satın aldığı açıklandı.

ARMGD – Şirketin Armada-3 yatırım projesi kapsamında, tahıl bazlı gıda ürünleri üretim hattının temini için Clextral ile 2,2 milyon euro tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ATEKS – Şirket mülkiyetinde bulunan Kırklareli’ndeki taşınmazın üzerine Ziraat Bankası lehine 13 milyon dolar tutarında ipotek tesis edildiği açıklandı.

ATSYH – Şirket paylarına yönelik gönüllü pay alım teklifi sürecinin ertelenmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AVPGY – Şirket portföyünde yer alan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul’un bağımsız bölüm bazında satış işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

AZTEK – Şirket pay piyasasına yönelik yürütülen soruşturmada işlem tesis edilen kişilerin, şirket, yönetimi ve ana ortaklarıyla bağlantısının bulunmadığı açıklandı.

BIENY – Şirketin, 151,2 milyon TL Ar-Ge harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nda 131. sırada yer aldığı açıklandı.

BLUME – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 1.000.000 adet pay için 30 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

CEOEM – VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Ekim seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

CGCAM – Şirketin Manisa yerleşkesindeki 1,6 mm solar cam üretim hattının 2 Kasım’da devreye alınacağı, solar cam kapasitesinin 2,8 kat artarak 14 milyon m²’ye yükseleceği açıklandı.

EKDMR – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 1.000.000 adet pay için 50 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli sekizinci taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

ENTRA – Yurt dışında 500 milyon dolar tutara kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, Mardin-2 Lisanssız Güneş Enerji Santrali Projesi kapsamında yurt içindeki bir sanayi kuruluşu ile 74 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

ISSEN – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Inter Tekstil Ambalaj ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

IZENR – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 50.000.000 adet olan geri alım limitinin 300.000.000 adede ve ayrılan 500 milyon TL fonun 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

KARTN – Şirket ile Selüloz-İş arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dün başlanıldığı açıklandı.

KTLEV – Deprem nedeniyle zarar gören Adıyaman Şubesi’nin 24 Eylül’de yeni adresinde yeniden faaliyete başlayacağı, şirketin toplam şube sayısının 103’e ulaşacağı açıklandı.

KTSKR – Şirketin 73. Pancar Tesellüm Kampanyası’nın bugün, şeker üretim kampanyasının ise 25 Eylül’de başlayacağı açıklandı.

LXGYO – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 33.000.000 adet pay için 100 milyon TL’ye kadar fon ayrılmasına karar verildi.

MCARD – Şirketin Azerbaycan’da doğrudan veya dolaylı iştiraki niteliğinde bir şirket kurulmasına ilişkin hazırlık çalışmalarına başlandığı açıklandı.

MERCN – Şirketin bağlı ortaklığı Fevup Brands’teki payı %24 ilave alımla %75’e yükseltilirken, 9,3 milyon TL tutarındaki bedelin sermaye mahsubu yoluyla karşılandığı açıklandı.

METRO – Şirketin, bazı VANGD pay sahipleri ve Tera Grubu şirketlerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu, fon kaynaklı yürütülen soruşturmalara da müdahil olduğu açıklandı.

OZYSR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A(tr) olarak teyit edilirken, not görünümü durağan olarak korundu.

QNBTR – Yurt dışında 426 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

SERNT – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu BB+(tr)’den BBB-(tr)’ye yükseltilirken, not görünümü durağan olarak korundu.

TCELL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turktell Bilişim’in sermayesi 37,2 milyar TL’den 8 milyar TL artışla 45,2 milyar TL’ye çıkarılırken, yeni pay alma haklarının tamamının nakden ödendiği açıklandı.

TUCLK – Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışı kapsamında, alıcılar tarafından değerleme çalışmalarına başlandığı açıklandı.

VANGD – Şirketin fabrika ve gayrimenkullerinin Metro Grubu ile ilişkili Van Bes’e kiralanmasına ilişkin işlem hakkında ihtiyati tedbir kararı verildiği, METRO’nun pay işlemlerinin incelenmesi için SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyatı OFSYM 0,4208 0,3577 %0,71 23.09.2026 59,40 58,98 MOPAS 0,2747 0,2335 %1,32 25.09.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

22 Eylül 2026 tarihinde şirket paylarında gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerine ilişkin KAP'a yapılan bildirimler şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 954.271 adet pay 41,34 – 41,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9,32 – 9,47 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,03’e yükseldi.

ALBTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 24,72 – 24,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 33,96 TL fiyattan geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 35,88 – 36,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 16,36 – 17,00 TL fiyat aralığından 350.130 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,83’e yükseldi.

AZTEK – Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından 3,42 – 4,12 TL fiyat aralığından 3.165.246 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,52’ye yükseldi.

AZTEK – Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Gökşen tarafından 3,94 – 4,01 TL fiyat aralığından 375.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 30,70 – 32,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

BURVA – Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş tarafından 457,75 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %56,78’e yükseldi.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 4,00 TL ortalama fiyattan geri alındı.

EDATA – MT Portföy tarafından 3.432.057 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,00’e geriledi.

EFOR – Efor Holding tarafından 17,47 – 18,70 TL fiyat aralığından 9.600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,54’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.515.473 adet pay 12,28 – 12,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,10 – 11,35 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,88’e yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 935.057 adet pay 5,20 – 5,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENKM – Macit Aydın tarafından 8,12 – 8,19 TL fiyat aralığından 550.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,36’ya yükseldi.

GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 15,00 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,38’e yükseldi.

INTET – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından 42,34 – 51,70 TL fiyat aralığından 3.016.101 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %77,51’e yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 4,28 TL fiyattan geri alındı.

KLSYN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 13,65 TL fiyattan geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 37,42 – 37,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 18,11 – 19,63 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,27’ye yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,62 TL ortalama fiyattan geri alındı.

METEN – Metin Güneş tarafından 17,00 – 17,36 TL fiyat aralığından 1.744.662 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,78’e yükseldi.

METRO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.170.328 adet pay 6,08 – 6,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 8,79 TL ortalama fiyattan 284.198 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.384 adet pay 39,44 – 39,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 12,27 – 12,30 TL fiyat aralığından 228.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,83’e yükseldi.

SANEL – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım tarafından 37,82 – 39,50 TL fiyat aralığından 161.102 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,82’ye yükseldi.

SSAAT – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamza Kaya tarafından 28,14 – 29,86 TL fiyat aralığından 272.201 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,01’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 224.480 adet pay 50,20 – 50,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

VAKBN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 34,10 – 34,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

23 Eylül 2026 Çarşamba bugün genel kurulu olan ve sermaye artırımı yapacak şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)