Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM), daha önce duyurduğu temettü ödemesinin ilk taksitinde hak kullanımını bugün gerçekleştiriyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği temettü takvimine göre ilk taksit için hak kullanım tarihi 23 Eylül 2026 olarak belirlenmişti.

OFSYM NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Ofis Yem'in ilk taksit kapsamında pay başına brüt 0,4208058 TL, net 0,3576849 TL temettü ödemesi yapması planlanıyor.

Hissenin 59,40 TL'lik kapanış fiyatı ve pay başına brüt temettü tutarı dikkate alındığında, temettü sonrası teorik fiyat 58,979 TL olarak hesaplandı.

OFSYM için temettü rakamları şöyle:

Pay başına brüt temettü: 0,4208058 TL

Pay başına net temettü: 0,3576849 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 58,979 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DÜZELTİLİYOR?

Bir şirket temettü dağıttığında, dağıtılan nakit şirketin varlıklarından çıktığı için pay fiyatında temettü tutarı dikkate alınarak teorik bir düzeltme yapılıyor.

Bu nedenle OFSYM'nin önceki kapanış fiyatı olan 59,40 TL'den brüt temettü tutarı dikkate alınarak 58,979 TL'lik teorik fiyat hesaplandı.

Teorik fiyat, hissenin seansa mutlaka bu seviyeden başlayacağı veya gün içinde bu fiyattan işlem göreceği anlamına gelmiyor. Hissenin piyasa fiyatı seans sırasında yatırımcıların alış ve satış işlemleriyle belirleniyor.