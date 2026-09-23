Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olarak açıklandı.

SPK, süreçte yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, “Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

SPK'nın 17 Eylül tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmişti.