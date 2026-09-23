İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın ifadesi alındı. Şirket, Akkaya'nın savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

BULLS YATIRIM'DAN "PONZİ" AÇIKLAMASI

Şirketin açıklamasına göre Akkaya, savcılıktaki ifadesinde kamuoyunda "Ponzi" veya "saadet zinciri" olarak anılan fon yapılanmalarında Bulls Yatırım'ın yer almadığını belirtti.

Akkaya ayrıca yönetimlerindeki fon varlıklarının bir iş günü içerisinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu ifade etti.

"FONLARIMIZDA KREDİ BULUNMUYOR"

Bulls Yatırım tarafından paylaşılan bilgilere göre Akkaya, şirketin fonlarında bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını ve hiçbir fonunda kredi bulunmadığını savcılığa aktardı.

Söz konusu hususlara ilişkin belgelerin de savcılık makamına sunulduğu belirtildi.