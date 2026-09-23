ASELSAN (ASELS), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

23 Eylül 2026 tarihli açıklamaya göre ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMENİN BÜYÜKLÜĞÜ 1,23 MİLYAR EURO

ASELSAN'ın açıklamasına göre sözleşmenin toplam bedeli 1.234.210.000 euro olarak belirlendi.

Yeni iş ilişkisinin 23 Eylül 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Şirket, sözleşmenin faaliyetlerine etkisine ilişkin olarak ise "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" açıklamasını yaptı.

ASELSAN'IN ROKETSAN İLE İŞ İLİŞKİSİ

KAP bildiriminde ROKETSAN'ın ASELSAN'ın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar içerisindeki payının yüzde 4,03 olduğu belirtildi.

ROKETSAN'ın şirketin son bilançosundaki ticari alacaklar içerisindeki payı ise yüzde 4,98 olarak açıklandı.

Yeni sözleşmeyle ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki iş birliği hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında devam edecek.