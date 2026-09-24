Gazeteci Faruk Erdem, katıldığı televizyon programında aileyi koruma planı, kademeli emeklilik formülleri ve SSK-Bağ-Kur prim eşitliği gibi kritik başlıklarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni reform paketinin odağında ailenin güçlendirilmesi yer alıyor. Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre sosyal güvenlik sistemine eklenecek yeni düzenlemelerle ev hanımları ve anneler için önemli haklar getirilecek:

• Ev Hanımlarına Prim Desteği: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak.

• Annelere Çocuk Sayısına Göre Yıpranma Payı: Çocuk sahibi olan anneler için emeklilik yaş şartı çocuk sayısına göre esnetilecek; yani yaş şartı kademeli olarak düşürülecek.

• Çalışan Annelere Bakıcı ve Uzaktan Çalışma Desteği: İş hayatında kalmak isteyen anneler için uzaktan çalışma modelleri teşvik edilecek; iş yerine gitmeyi tercih eden annelere ise bakıcı desteği sağlanması planlanacak.

SSK VE BAĞ-KUR ŞARTLARI EŞİTLENİYOR

Seçim sonrası sosyal güvenlik sisteminin kapsamlı bir revizyondan geçmesi gerektiğini belirten Erdem, uzun süredir beklenen SSK ve Bağ-Kur prim gün eşitliği üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK düzeyine çekilerek emeklilik koşullarının adil hale getirilmesi hedefleniyor.

EYT’Yİ KAÇIRANLAR İÇİN "KADEMELİ EMEKLİLİK" FORMÜLÜ

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 5 ila 6 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığını hatırlatan Erdem, 8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerin 40'lı yaşlarda emekli olabildiğini ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe girenlerin 17-18 yıl fazladan beklemek zorunda kaldığını vurguladı.

Bu durumun ciddi bir adalet arayışı yarattığını belirten Erdem, anneler için uygulanacak yaş düşümü modelinin 1999 sonrası sigortalı olan vatandaşlar için de uygulanabileceğini dile getirdi.

Erdem'in Kademeli Emeklilik İçin 3 Maddelik Önerisi:



• İşe Giriş Tarihinin Esas Alınması: Emeklilik yaşının işe giriş yılına göre kademeli ayarlanması.

• Prim Gün Şartı: 7.000 veya 7.200 prim gününün eksiksiz tamamlanması.

• Sigortalılık Süresi: Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık (bekleme) süresinin doldurulması.

"SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI ACİLEN SADELEŞTİRİLMELİ"

Türkiye'deki çalışan-emekli (aktif-pasif) oranının 1,8 seviyelerinde olduğuna işaret eden Erdem, sistemin sürdürülebilirliği için çalışan sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Mevcut maaş bağlama sisteminin aşırı karmaşık yapısına değinen Erdem; 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı Aylık Bağlama Oranı (ABO) uygulandığını hatırlattı.

Erdem, "Özel bir algoritma olmadan maaş hesaplamanın imkansız hale geldiği bu yapıda, sosyal güvenlik mevzuatının acilen sadeleştirilmesi ve tek bir standart oturtulması şart" diyerek sözlerini tamamladı.