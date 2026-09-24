Borsa İstanbul'da teknik göstergelerin ürettiği sinyaller yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, yapılan son teknik taramalar dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Teknik analizde tek bir indikatör yerine çoklu gösterge uyumunun kritik olduğunu vurgulayan uzmanlar, short/long vadeli hareketli ortalamalar ile momentum indikatörlerinin aynı yönü işaret etmesinin trend gücünü yansıttığına dikkat çekiyor.

TAM UYUM YAKALAYAN 5 HİSSE (8/8 "AL")

Listenin en güçlü teknik görünümüne sahip 5 hissesinde 8 ana göstergenin hiçbiri olumsuz sinyal vermedi. Bu grupta öne çıkan şirketler şunlar:

• Tukaş (TUKAS): CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD ve 3 farklı hareketli ortalamanın tamamı "AL" veriyor. Ayrıca CCI, Momentum ve Stokastik tarafında aşırı alım/aşırı boğa beklentisini destekleyen ek pozitif (AA) sinyaller mevcut.

• Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK): 8/8 AL sinyaline Stokastik göstergesindeki AA sinyali eşlik ediyor.

• Türk Hava Yolları (THYAO): Tıpkı Yapı Kredi gibi 8'de 8 tam uyum sağlarken Stokastik indikatöründe pozitif yön güçlenmiş durumda.

• Metro Petrol ve Tesisleri (MEPET): Momentum ve Stokastik göstergelerindeki AA sinyalleriyle güçlü grupta yer alıyor.

• Otokar (OTKAR): 8 ana göstergenin tamamında AL yönünü korurken Stokastik tarafında güçlü görünüm sergiliyor.

PUAN ZİRVESİNDE "RSI" AYRINTISI: HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI LİDER

Toplam puan sıralamasına bakıldığında ise tablo biraz farklılık gösteriyor. Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET), 44,75 puanla listenin zirvesinde yer alıyor.

Ancak şirkette 8 ana göstergenin 7'si AL verirken RSI göstergesi "SAT" sinyali üretiyor. Puanın yüksek olmasının ana nedeni; CCI, Momentum ve Stokastik göstergelerinin üçünde birden yüksek puan getiren ek pozitif sinyallerin bulunması.

Benzer şekilde 7 AL, 1 SAT sinyali taşıyan diğer şirketler Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Bahadır Kimya (BAHKM) oldu. Her iki hissede de tek olumsuz sinyal RSI tarafından üretildi.

Öne Çıkan Toplam Puan Sıralaması:



Hareket Proje Taşımacılığı: 44,75 Puan (7 AL / 1 SAT) Tukaş: 36,75 Puan (8 AL / 0 SAT) Yapı Kredi Bankası: 36,25 Puan (8 AL / 0 SAT) Oyak Yatırım Menkul: 36,25 Puan (6 AL / 2 SAT) Türk Hava Yolları: 35,25 Puan (8 AL / 0 SAT)

İNDİKATÖR BAZINDA BİRLİKTELİK: 10'DA 10 YAPAN GÖSTERGELER

Farklı dinamikleri ölçen üç temel gösterge ve kısa vadeli hareketli ortalamalar 10 hissenin tamamında ortak hareket ediyor:

• CCI, Stokastik ve MACD: 10 hissenin tamamında firesiz AL sinyali veriyor.

• Kısa Vadeli Ortalamalar: Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20) göstergelerinde 10/10 AL uyumu var.

• Vadeler Uzadıkça Sinyal Zayıflıyor: Orta/uzun vadeli HO(20)-HO(50) kıyaslamasında AL veren şirket sayısı 8’e düşüyor. Oyak Yatırım Menkul ve ARD Bilişim Teknolojileri’nde bu gösterge ile birlikte Momentum'un da SAT üretmesi, bu iki hissede teknik sinyal bütünlüğünün diğerlerine göre daha zayıf kaldığını gösteriyor.

YATIRIMCILAR TEKNİK SİNYALLERİ NASIL OKUMALI?

Teknik göstergelerin aynı anda alım yönünü işaret etmesi, piyasa dinamiklerinin mevcut fiyat hareketini desteklediğini gösterse de asla tek başına bir getiri garantisi sunmaz.

Yatırımcıların bu sinyalleri değerlendirirken; hissenin işlem hacmini, genel endeks trendini, sinyalin üretildiği fiyat seviyesini (aşırı alım bölgesinde olup olmadığını) ve şirketin temel finansal verilerini birlikte dikkate almaları öneriliyor.

Kaynak: Matriks

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