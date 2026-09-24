Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Holding'in Peker GYO (PEKGY) payları için yapacağı zorunlu pay alım teklifine ilişkin kararını verdi. Holding'in teklif için ek süre verilmesi ve 18,77 TL olarak belirlenen pay alım fiyatının yeniden değerlendirilmesi yönündeki iki talebi de Kurul tarafından olumsuz karşılandı.

SPK İKİ TALEBİ DE REDDETTİ

Tera Holding, zorunlu pay alım teklifinin yerine getirilmesi için ek süre verilmesini ve pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

SPK ise her iki talebi de olumsuz karşıladı.

Kurul ayrıca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün belirlenen süre içerisinde yerine getirilmesi gerektiğinin Tera Yatırım Holding'e bildirilmesine karar verdi.

Buna göre daha önce 16-29 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi ilan edilen zorunlu pay alım teklifi açısından mevcut takvim geçerliliğini koruyor.

SPK bülteninde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (Şirket) 314.754.719,80 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralan Tera Yatırım Holding AŞ’nin (Holding), Şirket’in yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle ortaya çıkan ve 16.09.2026 - 29.09.2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ilan edilen, söz konusu payların iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine

getirilmesi için ek süre verilmesi ve pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesi taleplerinin olumsuz karşılanmasına ve pay alım teklifi yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmesi gerektiğinin Holding’e bildirilmesine karar verilmiştir.