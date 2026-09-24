SPK'nın 23 Eylül 2026 tarihli haftalık bülteninde sermaye artırımı başvurularına ilişkin yeni kararlar açıklandı.

Kurul, Borsa İstanbul'da işlem gören Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) ile Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin (AYES) bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verdi.

Her iki şirketin sermaye artırımının da tamamen iç kaynaklardan karşılanacağı belirtildi.

KİLER HOLDİNG'E YÜZDE 80 BEDELSİZ ONAYI

Kiler Holding'in 1 milyar 625 milyon TL olan mevcut sermayesi, 1 milyar 300 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırımıyla 2 milyar 925 milyon TL'ye çıkarılacak.

Buna göre KLRHO'nun bedelsiz sermaye artırım oranı yüzde 80 olacak.

Sermaye artırımında kullanılacak 1,3 milyar TL'nin tamamı şirketin iç kaynaklarından karşılanacak.

KLRHO yüzde 80 bedelsizde kaç lot verir?

100 lot → 80 lot bedelsiz → toplam 180 lot

500 lot → 400 lot bedelsiz → toplam 900 lot

1.000 lot → 800 lot bedelsiz → toplam 1.800 lot

10.000 lot → 8.000 lot bedelsiz → toplam 18.000 lot

AYES'E YÜZDE 233,33 BEDELSİZ ONAYI

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan diğer şirket ise Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi oldu.

AYES'in 150 milyon TL olan mevcut sermayesi, 350 milyon TL artırılarak 500 milyon TL'ye çıkarılacak.

350 milyon TL'lik artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanırken şirketin bedelsiz sermaye artırım oranı yüzde 233,33 olarak gerçekleşecek.

Bu oran doğrultusunda, bedelsiz pay alma hakkı bulunan yatırımcılar teorik olarak ellerindeki her 100 lota karşılık 233,33 lot ilave pay alacak. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcının toplam lot sayısı artarken, işlemin gerçekleştiği tarihte hisse fiyatı da teorik olarak aynı oranda düzeltilecek.

AYES yüzde 233,33 bedelsizde kaç lot verir?

100 lot → yaklaşık 233,33 lot bedelsiz → toplam 333,33 lot

300 lot → yaklaşık 700 lot bedelsiz → toplam 1.000 lot

1.000 lot → yaklaşık 2.333,33 lot bedelsiz → toplam 3.333,33 lot

10.000 lot → yaklaşık 23.333,33 lot bedelsiz → toplam 33.333,33 lot

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