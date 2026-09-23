Borsa İstanbul'da 23 Eylül'de 29 şirket pay geri alımı yaptı. TUKAS 53,5 milyon lotla ilk sırada yer alırken TUREX, ULUFA ve EGEGY de yüksek alımlarla listede yer aldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 23 Eylül Çarşamba günü de devam etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre gün içinde 29 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Günün en yüksek miktarlı geri alımı 53,5 milyon lot ile Tukaş Gıda'dan geldi.
TUKAS 53,5 MİLYON LOTLA İLK SIRADA
Günün en yüksek miktarlı geri alımını Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) gerçekleştirdi. Şirket, geri alım programı kapsamında 53 milyon 500 bin adet pay aldı.
TUKAS'ı 2 milyon 712 bin 539 lotla Tureks Turizm (TUREX) takip etti. Ulusal Faktoring (ULUFA) ve Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) ise 2'şer milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi.
İzdemir Enerji (IZENR) de 1 milyon lot payı geri alırken Akfen GYO (AKFGY) 600 bin, Emlak Konut GYO (EKGYO) 450 bin ve Net Holding (NTHOL) 400 bin lotluk alım yaptı.
23 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
23 Eylül 2026 tarihinde pay geri alımı açıklayan şirketler ve alınan pay miktarları şöyle;
|Hisse
|Geri alınan pay
|EKGYO
|450.000 lot
|OYLUM
|120.000 lot
|ORZAX
|120.000 lot
|DAGI
|163.770 lot
|IZENR
|1.000.000 lot
|DCTTR
|57.000 lot
|ATAKP
|80.000 lot
|AKFGY
|600.000 lot
|TUKAS
|53.500.000 lot
|PRKME
|37.745 lot
|TTKOM
|375.000 lot
|TUREX
|2.712.539 lot
|MAVI
|100.000 lot
|PAHOL
|352.652 lot
|LMKDC
|100.000 lot
|ULUFA
|2.000.000 lot
|ERCB
|24.000 lot
|GEDZA
|40.000 lot
|MERCN
|20.000 lot
|EKDMR
|292.129 lot
|BLUME
|60.000 lot
|EGEGY
|2.000.000 lot
|AHGAZ
|30.000 lot
|GRSEL
|4.925 lot
|NTHOL
|400.000 lot
|ALFAS
|100.000 lot
|LIDER
|100.000 lot
|PCILT
|33.573 lot
|MEPET
|2.336 lot
PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketlerin kendi hisselerinde yaptığı geri alımlar, özellikle pay fiyatının şirket yönetimi tarafından mevcut koşullarda düşük değerlendirildiği dönemlerde yatırımcıların yakından izlediği göstergeler arasında yer alıyor.
Geri alımlar piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltabilir ve hisse fiyatı üzerinde destekleyici bir unsur oluşturabilir. Ancak geri alım işlemi tek başına hissenin yükseleceği anlamına gelmiyor. İşlemin büyüklüğü, şirketin sermayesine oranı, geri alım fiyatları ve programın devam edip etmeyeceği de yatırımcılar açısından önem taşıyor.
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