Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 23 Eylül Çarşamba günü de devam etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre gün içinde 29 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Günün en yüksek miktarlı geri alımı 53,5 milyon lot ile Tukaş Gıda'dan geldi.

TUKAS 53,5 MİLYON LOTLA İLK SIRADA

Günün en yüksek miktarlı geri alımını Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) gerçekleştirdi. Şirket, geri alım programı kapsamında 53 milyon 500 bin adet pay aldı.

TUKAS'ı 2 milyon 712 bin 539 lotla Tureks Turizm (TUREX) takip etti. Ulusal Faktoring (ULUFA) ve Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) ise 2'şer milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi.

İzdemir Enerji (IZENR) de 1 milyon lot payı geri alırken Akfen GYO (AKFGY) 600 bin, Emlak Konut GYO (EKGYO) 450 bin ve Net Holding (NTHOL) 400 bin lotluk alım yaptı.

23 EYLÜL'DE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

23 Eylül 2026 tarihinde pay geri alımı açıklayan şirketler ve alınan pay miktarları şöyle;

Hisse Geri alınan pay EKGYO 450.000 lot OYLUM 120.000 lot ORZAX 120.000 lot DAGI 163.770 lot IZENR 1.000.000 lot DCTTR 57.000 lot ATAKP 80.000 lot AKFGY 600.000 lot TUKAS 53.500.000 lot PRKME 37.745 lot TTKOM 375.000 lot TUREX 2.712.539 lot MAVI 100.000 lot PAHOL 352.652 lot LMKDC 100.000 lot ULUFA 2.000.000 lot ERCB 24.000 lot GEDZA 40.000 lot MERCN 20.000 lot EKDMR 292.129 lot BLUME 60.000 lot EGEGY 2.000.000 lot AHGAZ 30.000 lot GRSEL 4.925 lot NTHOL 400.000 lot ALFAS 100.000 lot LIDER 100.000 lot PCILT 33.573 lot MEPET 2.336 lot

PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin kendi hisselerinde yaptığı geri alımlar, özellikle pay fiyatının şirket yönetimi tarafından mevcut koşullarda düşük değerlendirildiği dönemlerde yatırımcıların yakından izlediği göstergeler arasında yer alıyor.

Geri alımlar piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltabilir ve hisse fiyatı üzerinde destekleyici bir unsur oluşturabilir. Ancak geri alım işlemi tek başına hissenin yükseleceği anlamına gelmiyor. İşlemin büyüklüğü, şirketin sermayesine oranı, geri alım fiyatları ve programın devam edip etmeyeceği de yatırımcılar açısından önem taşıyor.

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