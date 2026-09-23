Güne düşüşle başlayan endeks, 13.150 puan seviyesinden gelen güçlü destek alımlarıyla toparlanarak günü yüzde 0,40 artışla 13.251,85 puandan kapattı.

Günlük puan artışı 53,01 olurken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM GÜNÜ NET SATIŞLA TAMAMLADI

23 Eylül 2026 tarihli aracı kurum verilerine göre Ziraat Yatırım günü -123.950.251 TL net hacim ile satıcılı tarafta kapattı. Kurumun satış listesinde sanayi ve havacılık devleri ilk sıraları aldı.

Ziraat Yatırım'ın En Çok Sattığı Hisseler:



• TUPRS (Tüpraş): -184.829.687,50 TL (yüzde 18,72 pay) – Maliyet: 407,895 TL

• THYAO (Türk Hava Yolları): -141.054.735,75 TL (yüzde 14,29 pay) – Maliyet: 299,883 TL

• ASELS (Aselsan): -121.543.699,75 TL (yüzde 12,31 pay) – Maliyet: 382,711 TL

• KCHOL (Koç Holding): -32.681.141,20 TL (yüzde 3,31 pay) – Maliyet: 220,25 TL

• PETKM (Petkim): -24.166.864,50 TL (yüzde 2,45 pay) – Maliyet: 22,472 TL

• Diğer: -483.093.243,64 TL (yüzde 48,93 pay)

Ziraat Yatırım'ın En Çok Aldığı Hisseler:



• PGSUS (Pegasus): 42.028.032,90 TL (yüzde 4,87 pay) – Maliyet: 151,884 TL

• SASA (Sasa Polyester): 35.022.227,45 TL (yüzde 4,06 pay) – Maliyet: 2,28 TL

• ZPLIB (Ziraat Portföy BIST Likit Banka Borsa Yatırım Fonu): 34.183.734,70 TL (yüzde 3,96 pay) – Maliyet: 200,657 TL

• BALSU (Balsu Gıda): 33.081.671,30 TL (yüzde 3,83 pay) – Maliyet: 6,983 TL

• TTKOM (Türk Telekom): 25.544.923,45 TL (yüzde 2,96 pay) – Maliyet: 54,324 TL

• Diğer: 693.558.531,16 TL (yüzde 80,33 pay)

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