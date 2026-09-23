Soruşturmanın odağında Tera Yatırım’ın piyasa değerinin kısa sürede fırlaması, peş peşe gelen istifalar ve şirket içi yönetim süreçleri yer alıyor.

Savcılığın iki kardeşe yönelttiği en kritik sorulardan biri, Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar lira olan piyasa değerinin sadece bir yıl içerisinde 280 milyar liraya ulaşmasının nedeni oldu.

• Emre Alkin: Holdingin sürekli büyümesi sebebiyle iştiraklerin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini belirtirken, borsa tarafına ilişkin doğrudan bir bilgisinin bulunmadığını savundu.

• Kerem Alkin: Piyasa değerindeki bu tırmanışı arz-talep dengesiyle açıklayarak; hisse ve fon alım-satımlarına dair detaylı verilerin SPK raporlarıyla netleşebileceğini ifade etti.

İSTİFALAR İLE FON KRİZİ ARASINDA BAĞ VAR MI?

İki kardeşin neredeyse eş zamanlı olarak görevlerinden ayrılması da savcılığın takibine takıldı.

Kerem Alkin’e, kendisi ve kardeşi Emre Alkin’in istifalarının ardından patlak veren fon krizi ile bu ayrılıklar arasında bir bağ olup olmadığı soruldu.

Kerem Alkin, istifalar ile yaşanan krizin tamamen "birbirinden bağımsız" gelişmeler olduğunu öne sürdü.

"16 AYDA SADECE 3 TOPLANTI YAPILDI"

İfadeler, şirket içi yönetim kurulu toplantılarının seyrekliği bakımından dikkat çekici detaylar barındırıyor:

• Kerem Alkin: Mayıs 2025 – Eylül 2026 tarihleri arasında sürdürdüğü yaklaşık 16 aylık görev süresi boyunca yalnızca 3 yönetim kurulu toplantısı yapıldığını söyledi. Toplantıların yapılamama gerekçesi olarak Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yoğunluğunu gösterdi.

• Emre Alkin: Temmuz 2026’da Tera Portföy Yönetim AŞ’de başlayan bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin 17 Eylül 2026’daki istifasıyla sona erdiğini; bu iki aylık süreçte sadece tek bir tanışma toplantısı yapıldığını ve imza sirkülerinde adının dahi yer almadığını aktardı.

RİSK RAPORUNDAKİ "TOPLU PARA ÇIKIŞI" UYARISI

Kerem Alkin, ifadesinde kendi sorumluluk alanında "olağan dışı veya anormal bir durum saptamadığını" dile getirdi. Ancak Alkin’in avukatı (müdafii), dosyaya sunulan raporlara dikkat çekerek önemli bir ayrıntıyı kayda geçirdi.

Avukatın beyanına göre Kerem Alkin’in Riskin Erken Saptanması Komitesi çatısı altında hazırladığı 54 sayfalık kapsamlı raporda; likidite rasyoları, ani çıkışlar ve özellikle "fonlardan toplu para çıkışı yaşanması hâlinde şirketin zora girebileceği" yönünde çok detaylı uyarıların yer aldığı belirtildi.

"SERMAYE PİYASASI HAKKINDA YETERLİ BİLGİM YOK"

Akademik kariyerleri ve üniversite yönetimindeki konumlarıyla tanınan Alkin kardeşlerin sermaye piyasalarına dair beyanları da dosyada yer buldu:

• Kerem Alkin: Şahsının veya çekirdek ailesinin borsada ya da fonlarda herhangi bir yatırımı olmadığını belirterek, "Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır. Bundan dolayı da herhangi bir işlem gerçekleştirmemekteyim" ifadesini kullandı. Avukatı ise bağımsızlık ilkesi gereği Alkin’in şirket nezdinde odası, kartviziti veya kurumsal e-posta adresinin dahi bulunmadığını vurguladı.

• Yönetim Yapısı: Her iki isim de yatırım ve hisse kararlarının Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, icradan sorumlu üyeler ve genel müdür kadrosu tarafından yürütüldüğünü, kendilerinin hisse alım-satım süreçlerinde rol almadıklarını belirtti.

ÜNİVERSİTE VE DOĞA SİGORTA BAĞLANTILARI

İfadelerde, akademisyen kardeşlerin Tera Grubu ile tanışma süreçleri ve kurumsal temasları da detaylandırıldı:

• İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü olan Emre Alkin, Emre Tezmen ile Tezmen’in üniversitenin Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği görevi sırasında tanıştığını aktardı.

• Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Grubu arasında düşünülen iş birliğinin, ilgili düzenleyici otoritenin onay vermemesi üzerine başlamadan sonlandığı ve Tera Grubu temsilcilerinin üniversitedeki görevlerinden ayrıldığı bilgisi verildi.

AVUKATLARDAN "OLAĞAN DIŞI ZENGİNLEŞME YOK" VURGUSU

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Alkin kardeşlerin avukatları; müvekkillerine yönelik herhangi bir MASAK veya SPK raporunun sunulmadığını, şüpheli para transferlerinin bulunmadığını ve görev dönemi öncesi veya sonrasında olağan dışı bir mal varlığı artışı ya da devri yaşanmadığını belirterek savunmalarını tamamladı.