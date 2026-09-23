Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Ticaret Kongresi'nin onur konuğu olarak ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasalarındaki mevcut dalgalanmaların ve sorunların geçici olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun bulunmuyor.

Yaşanan sorunların aşılmasıyla birlikte piyasalarımız çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, İstanbul’un küresel bir finans merkezi olma vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü yineledi.

REEL SEKTÖRE 250 MİLYAR LİRALIK YENİ FİNANSMAN MÜJDESİ

Üretim ve sanayi kapasitesini artırmaya yönelik yeni bir adımı duyuran Cevdet Yılmaz, reel sektörü desteklemek amacıyla 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin devreye alınacağını açıkladı.

İhracatçılara sunulan reeskont kredilerinin imkan ve limitlerinin genişletileceği, yatırım süreçlerini hızlandırmak ve bürokrasiyi azaltmak adına yeni kolaylaştırıcı adımların atılacağı belirtildi.

İHRACATTA 2029 HEDEFİ: 450 MİLYAR DOLAR

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ihracat ve rekabet gücünü artırmanın temel öncelik olduğunu belirten Yılmaz, güncel rakamları ve gelecek hedeflerini paylaştı:

• Ağustos 2026 İtibarıyla: Yıllıklandırılmış mal ihracatı 280 milyar dolara, hizmet ihracatı ise 125 milyar dolara ulaştı.

• 2029 Vizyonu: Mal ve hizmet ihracatının toplamda 450 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

CARİ AÇIK VE BÜTÇE DENGESİNDE YÜZDE 3 SINIRI

Enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların cari denge üzerindeki baskısına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, alınan tedbirler sayesinde cari açığın milli gelire oranının yüzde 3’ün altında kalmasını beklediklerini söyledi.

Bütçe açığının da milli gelire oranla benzer şekilde yüzde 3 seviyelerinde seyrettiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin mali dengelerinin sürdürülebilir ve yönetilebilir düzeyde tutulduğunun altını çizdi.