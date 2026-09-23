Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu tasfiye etmesinin ardından gözler Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) çevrildi.

Sermaye piyasasındaki dalgalanmaların yatırım fonları ile emeklilik fonları arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, 18 milyonu aşan BES katılımcısında olağan dışı bir ayrılma talebi veya paniğin gözlenmediğini söyledi.

Emeklilik fonlarının kurucularının emeklilik şirketleri olduğunu hatırlatan Yaşar, yaklaşık 400 emeklilik fonunun 353’ünün banka iştiraki portföy yönetim şirketlerince yönetildiğini ve sistemin son derece sağlam bir zeminde ilerlediğini ifade etti.

TASFİYE EDİLEN FON TÜRLERİ BES'TE BULUNMUYOR

SPK tarafından tasfiye kararı alınan fonların ağırlıklı olarak "serbest fon" kategorisinde yer aldığına dikkati çeken TSB Başkanı, yüksek risk ve varlık yoğunlaşmasına sahip bu fon türlerinin BES portföylerinde yer almadığının altını çizdi.

Borsa İstanbul'daki kısa vadeli dalgalanmaların BES fon büyüklüklerindeki etkisinin geçici kaldığı ve fon toplamlarında kısa sürede yeniden artış trendine girildiği kaydedildi.

TAKASBANK VERİLERİ: YÜZDE 94'LÜK DENGELİ DAĞILIM

Takasbank’ın 21 Eylül 2026 verilerine göre BES fonlarının portföy dağılımı, sistemin risklere karşı dirençli yapısını gözler önüne terdi. Fonların başlıca varlık grubu dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Kıymetli Madenler: Yüzde 38

• Hisse Senedi: Yüzde 16

• Kamu Borçlanma Araçları: Yüzde 14

• Alternatif Yatırım Araçları: Yüzde 20

• Fon Katılma Payı / Repo-Ters Repo: Yüzde 6

Yaşar, bu dengeli varlık dağılımının borsadaki dalgalanmaların ana sermayeye zarar vermesini engellediğini dile getirdi.

ÇOK KATMANLI DENETİM VE FON GÖZETİM PLATFORMU

BES'i diğer yatırım araçlarından ayıran en temel unsurun katı gözetim yapısı olduğunu belirten Yaşar; SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yürütülen denetimlere ek olarak devreye alınan Fon Gözetim Platformu’nun entegre veri takibiyle olası risk ve suistimalleri erkenden engellediğini belirtti.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 2,6 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

EGM’nin 21 Eylül 2026 tarihli güncel verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’ndeki (OKS) toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 621 milyar 854,9 milyon TL seviyesine ulaştı.

Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 278 bin 778 kişi olarak kayıtlara geçti.

Ahmet Yaşar, yüzde 30 devlet katkısı ve genişleyen fon çeşitliliği ile BES'in uzun vadeli bir tasarruf disiplini olduğunu vurgulayarak katılımcılara günlük piyasa hareketleri yerine uzun vadeli hedeflerine odaklanmaları çağrısında bulundu.