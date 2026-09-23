Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen milyonlarca memur ve emeklinin gözü, yılbaşında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre mevcut toplu sözleşme mekanizması enflasyon karşısında maaşların erimesine yol açıyor.

Temmuz 2026 döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişken, memur ve emeklilere yüzde 13,52 oranında artış yapılması maaşlarda yüzde 4,24’lük net bir kayba neden olmuştu.

TÜİK’in açıkladığı temmuz (yüzde 1,78) ve ağustos (yüzde 1,84) verileriyle birlikte iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Memur ve emeklilerin enflasyon farkı elde edebilmesi için bu oranın yüzde 7’lik toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ VE YASAL GÜNCELLEME ORANLARI

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi durumunda, yasal mevzuat gereği ocak ayında yapılması beklenen otomatik güncellemeler şu şekilde öngörülüyor:

• SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Ortalama yüzde 9,5 - yüzde 10,5 arası

• Memur ve Memur Emeklileri: Ortalama yüzde 7,5 - yüzde 8,5 arası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" taahhüdünün uygulanması halinde, memur emeklilerine verilecek ilave puanlarla oranın SSK ve Bağ-Kur seviyesi olan yüzde 10’a çekilmesi bekleniyor.

KULİSLERDE "SEYYANEN ZAM" VE REFAH PAYI RÜZGARI

Yasal oranların enflasyon karşısında yetersiz kalması ve teşkilatlardan gelen saha geri bildirimleri doğrultusunda, iktidar kanadında emeklilere yönelik seyyanen zam ve refah payı formülleri tartışılmaya başlandı.

Bilhassa üç yıldır seyyanen zam talepleri ertelenen memur emeklileri için Ocak 2027 döneminin kritik bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi