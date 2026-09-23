TCMB, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin tüketici enflasyonu beklentilerini yayımladı.

Eylül ayında üç grubun beklentileri farklı yönde hareket etti.

REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 32,50'YE DÜŞTÜ

Reel sektörün 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Buna karşılık piyasa katılımcılarının beklentisi 0,01 puan artışla yüzde 23,70'e yükseldi.

Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 0,02 puanlık sınırlı artışla yüzde 45,60 oldu.

Eylül ayındaki beklentiler şöyle gerçekleşti:

Piyasa katılımcıları: %23,70

Reel sektör: %32,50

Hanehalkı: %45,60

Böylece 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin en yüksek olduğu grup hanehalkı olmaya devam etti. Hanehalkı ile piyasa katılımcılarının beklentileri arasındaki fark 21,9 puana ulaştı.

ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

TCMB verilerinde hanehalkının enflasyonun yönüne ilişkin beklentileri de yer aldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı bir önceki aya göre 0,60 puan gerileyerek yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece reel sektörün enflasyon beklentisi düşerken, hanehalkı ve piyasa katılımcılarının beklentilerinde sınırlı yükseliş kaydedildi.