ASTOR Enerji, yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirketin açıklamasına göre ABD'de yerleşik iki firma ile güç transformatörü tedariki konusunda sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMENİN BÜYÜKLÜĞÜ 1,65 MİLYAR TL

İmzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 33 milyon 781 bin 500 dolar olarak açıklandı.

TCMB'nin sözleşme tarihindeki 48,7323 TL'lik dolar alış kuru esas alındığında anlaşmanın TL karşılığı 1 milyar 646 milyon 250 bin 192,45 TL'ye ulaşıyor.

ASTOR'UN 2025 HASILATININ YÜZDE 4,7'SİNE DENK GELİYOR

Şirket, sözleşme bedelinin 2025 yıl sonu hasılatına oranının yüzde 4,7 olduğunu bildirdi.

Siparişlerin teslimatlarının ise 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.