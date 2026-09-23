Sektörel ayrışmaların yaşandığı açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 prim yaparken, holding endeksindeki kayıp yüzde 1,56'ya ulaştı.

Günün ilk saatlerinde en çok değer kazanan sektör yüzde 0,44 ile tekstil deri olurken, en belirgin düşüş yüzde 8,59 ile finansal kiralama ve faktoring tarafında gerçekleşti.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ TUPRS VE ASELS'TE

Gün ortası (saat 12:00) itibarıyla açıklanan BIST 100 günlük para giriş-çıkış verilerine göre, ucuzlayan ve yükseliş trendinde olan hisselere yoğun nakit girişi yaşandı.

• Para Girişinde İlk Sıradakiler:

o TUPRS: 536,91 milyon TL para girişi (%2,71 artışla 407,75 TL)

o ASELS: 274,12 milyon TL para girişi (%1,40 artışla 379,75 TL)

o TRALT: 210,07 milyon TL para girişi (%2,40 artışla 51,25 TL)

o PETKM: 116,50 milyon TL para girişi (%9,94 primle 23,00 TL)

o TKFEN: 71,99 milyon TL para girişi (%6,05 artışla 259,50 TL)

• En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:

o KCHOL: -59,59 milyon TL para çıkışı (%0,27 düşüşle 220,50 TL)

o MGROS: -55,30 milyon TL para çıkışı (%1,02 düşüşle 533,50 TL)

o EUPWR: -53,74 milyon TL para çıkışı (%0,81 düşüşle 67,70 TL)

o GENIL: -52,22 milyon TL para çıkışı (%9,89 gerilemeyle 6,74 TL)

KÜRESEL RÜZGAR VE SPK AÇIKLAMASI

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelerin piyasalardaki jeopolitik risk algısını düşürdüğü görülürken, küresel ölçekte açıklanacak imalat ve hizmet PMI verileri odak noktasında bulunuyor.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonlarda yer alan tekil yatırımcı sayısının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 13.000 ve 12.900 seviyelerinin önemli destek, 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç bölgesi olarak takip edildiğini kaydetti.

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