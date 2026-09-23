OECD, küresel ekonomik görünüme ilişkin yeni tahminlerini yayımladı. Raporda Türkiye ekonomisine yönelik büyüme ve enflasyon beklentilerinde önemli değişikliklere gidildi.

OECD TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

OECD, Türkiye'nin 2026 yılı manşet enflasyon tahminini haziran ayında açıkladığı yüzde 28,4 seviyesinden yüzde 31,5'e çıkardı.

2027 yılına ilişkin enflasyon beklentisinde de belirgin bir yukarı yönlü revizyon yapıldı. Daha önce yüzde 18,3 olarak açıklanan tahmin yüzde 24,7'ye yükseltildi.

Buna göre OECD'nin Türkiye için enflasyon tahminleri şöyle:

2026: %31,5

2027: %24,7

Kuruluş, Türkiye'de enflasyonun gerilemeye devam etmesini beklerken enerji ve gübre maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürebileceğine işaret etti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

OECD, enflasyon beklentilerini yükseltirken Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini düşürdü.

2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 2,7'ye indirildi. Böylece OECD, Türkiye'nin 2026 büyüme tahmininde üçüncü kez aşağı yönlü revizyona gitmiş oldu.

2027 büyüme tahmini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya çekildi.

OECD'nin güncel büyüme tahminleri şöyle:

2026: %2,7

2027: %3,6

OECD'DEN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON MESAJI

Raporda Türkiye'nin son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele ettiği belirtilirken, para politikasındaki sıkılaşmanın ardından fiyat artışlarında gerileme yaşandığına işaret edildi.

OECD, dezenflasyon sürecinin 2027'ye kadar devam edeceğini öngörürken enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin görünüm üzerinde risk oluşturabileceğini belirtti.

Kuruluş haziran ayındaki değerlendirmesinde yüksek enerji ve emtia fiyatlarının yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle zayıflayan iç talebi büyüme görünümündeki aşağı yönlü revizyonun gerekçeleri arasında göstermişti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

OECD, Türkiye için büyüme beklentilerini düşürmesine karşın küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini bir miktar yukarı çekti.

Kuruluş, yapay zeka bağlantılı yatırımların dünya ekonomisinin beklenenden daha güçlü performans göstermesine katkı sağladığını belirtirken daha güçlü bir enerji şokunun 2027 görünümü açısından aşağı yönlü risk oluşturabileceğini bildirdi.

OECD, Euro Bölgesi ekonomisinin hem 2026 hem de 2027'de yüzde 1 büyümesini bekliyor.

ABD ekonomisinin ise 2026'da yüzde 2,2, 2027'de yüzde 2,1 büyüyeceği tahmin ediliyor.

FED VE ECB İÇİN FAİZ TAHMİNİ

OECD'nin para politikasına ilişkin beklentileri de raporda yer aldı.

Kuruluş, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2026'da birer kez daha faiz artıracağını, ardından politika faizlerini 2027 boyunca sabit tutacağını öngörüyor.