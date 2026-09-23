Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), faaliyet izni kaldırılan Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi için tasfiye sürecinin başladığını açıkladı. Bankadaki sigortaya tabi mevduatın ödenmesinin ardından Bank Mellat'ın doğrudan iflasının talep edileceği bildirildi.

BANK MELLAT'TA TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

TMSF tarafından yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu kapsamında Bank Mellat için yürütülecek tasfiye sürecinin başladığı belirtildi.

Sürecin ilk aşamasında bankadaki sigorta kapsamındaki mevduat sahiplerine ödeme yapılacak.

TMSF MEVDUATLARI ÖDEYECEK

TMSF, Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatın ödenmesinin ardından bankanın ilgili mahkemeden doğrudan iflasını talep edecek.

Mahkemenin Bank Mellat'ın iflasına karar vermesi halinde süreç iflas tasfiyesi yoluyla devam edecek.

MAHKEME İFLAS KARARI VERMEZSE NE OLACAK?

Mahkemenin iflas kararı vermemesi halinde ise Bank Mellat'ın iradi tasfiyesi TMSF tarafından gerçekleştirilecek.

Bu süreç, Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanmaksızın TMSF tarafından yürütülecek.

Böylece faaliyet izninin kaldırılmasının ardından Bank Mellat için tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin yol haritası da açıklanmış oldu.