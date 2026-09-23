Açıklamada Aselsan (ASELS), Ford Otosan (FROTO) ve OYAK Çimento (OYAKC) pay sıralarında takas yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle bu adıma başvurulduğu belirtildi.

KAP bildiriminde, Takasbank Pay Piyasası’nda açığa satış veya teslim edilmeyen paylar neticesinde oluşan yükümlülük açığını kapatmak amacıyla ASELS.TE, FROTO.TE ve OYAKC.TE sıralarında temerrüt alımı yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu işlemlerin takasının 23 Eylül 2026 (bugün) itibarıyla tamamlanacağı bildirilirken, piyasa katılımcılarının ilgili hisse sıralarına satış emirlerini iletebilecekleri vurgulandı.

2 İŞ GÜNÜ ŞARTI VE NAKDİ UZLAŞI UYARISI

Açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün "Kıymet Temerrüdü" başlıklı 65. maddesine atıfta bulunuldu. Prosedür uyarınca:

• Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken hisselerin piyasadan 2 iş günü içerisinde temin edilememesi halinde, alacaklı tarafa hisse yerine nakdi bedel ödemesi gerçekleştirilecek.

• Temerrüdün oluştuğu gündeki kıymet alacaklısı üye ile sürecin nakdi ödemeyle kapatılacağı gündeki alacaklı üyenin netleştirme süreçleri nedeniyle farklılık gösterebileceği hatırlatıldı.

Takasbank, olası bir nakdi uzlaşı sürecinde yaşanabilecek takas operasyonlarına ilişkin tüm kurum ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

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