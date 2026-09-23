Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yaşanan değer kaybının ardından yeni güne de yüzde 0,35 düşüşle 13.152,37 puandan başladı.

Hafta başında 22,2 milyar liralık devasa alım hacmiyle piyasayı sırtlayan Ziraat Yatırım’ın, dün alım hızını kesmesinin ardından bugün net satış tarafında yer alması piyasada dikkat çekti.

ZİRAAT YATIRIM'DA GÜN ORTASINDA NET HACİM EKSİYE GEÇTİ

23 Eylül 2026 saat 12:00 itibarıyla açıklanan aracı kurum dağılımı verilerine göre Ziraat Yatırım, toplamda -141,18 milyon TL net hacimle satıcılı pozisyona geçti.

Kurumun gün ortası itibarıyla en çok alım ve satım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

• En Çok Satılan Hisseler (Net Satım):



o TUPRS: -79,87 milyon TL (%14,01 pay, 402,60 TL maliyet)

o ASELS: -67,67 milyon TL (%11,87 pay, 380,79 TL maliyet)

o THYAO: -33,25 milyon TL (%5,83 pay, 299,41 TL maliyet)

o AKBNK: -30,27 milyon TL (%5,31 pay, 73,44 TL maliyet)

o PETKM: -21,72 milyon TL (%3,81 pay, 22,41 TL maliyet)

• En Çok Alınan Hisseler (Net Alım):



o ZPLIB: 25,35 milyon TL (%5,91 pay, 200,29 TL maliyet)

o PGSUS: 12,99 milyon TL (%3,03 pay, 152,42 TL maliyet)

o KRDMB: 12,94 milyon TL (%3,02 pay, 68,37 TL maliyet)

o HATSN: 11,02 milyon TL (%2,57 pay, 36,91 TL maliyet)

o ONCSM: 10,82 milyon TL (%2,52 pay, 86,76 TL maliyet)

SEKTÖREL AYRIŞMA: BANKACILIK ARTIDA, HOLDİNGLER EKSİDE

Güne 46,47 puan azalışla giren BIST 100 endeksinde sektörel bazda karışık bir seyir hakim.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,56 geriledi.

Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil deri olurken, en sert düşüş yüzde 8,59 ile finansal kiralama ve faktoring tarafında yaşandı.

PİYASALARIN GÜNDEMİ: SPK AÇIKLAMASI

Küresel tarafta, ABD ve İran arasındaki diplomatik temaslarda sağlanan ilerleme risk iştahını desteklerken, yatırımcılar dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerine odaklandı.

Yurt içinde ise SPK, tasfiye edilen fonlara ilişkin yatırımcı sayısını açıkladı. Kurul, MKK kayıtlarına göre söz konusu fonlarda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu duyurdu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 seviyelerini destek, 13.300 ve 13.400 puanı ise direnç konumunda izliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.