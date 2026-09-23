Tera'nın özellikle Peker GYO hisselerini devralmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında milyarlarca liralık dev bir mülk ağını kontrol ettiği belirlendi.

Tera Yatırım, Peker GYO’nun hakim ortağı Hasan Peker’in hisselerini 20 milyon avro karşılığında bünyesine katarak yönetimi tamamen devralmıştı.

Bu hamlenin ardından yönetim kurulu başkanlığına Emre Tezmen geçerken, soruşturma kapsamında tutuklanan akademisyen Kerem Alkin de yönetim kurulunda yer almıştı. Bu satın alma, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki gayrimenkul varlıklarını katlayarak büyüttü.

AVRUPA'DAKİ VARLIKLARIN DEĞERİ 200 MİLYON AVRO

Almanya ve İspanya merkezli yatırımlarla öne çıkan Tera’nın Avrupa’daki toplam varlığının 200 milyon avro seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Yurt dışındaki dikkat çeken projeler ve mülkler şunlar:

• Düsseldorf / Almanya: Şehrin en büyük otellerinden biri (Holiday Inn işletmesinde) ve Northgate projesi.

• Solingen / Almanya: Yapımı devam eden 72 odalı otel projesi.

• Grevenbroich / Almanya: 2.370 metrekarelik arsa yatırımı.

• Malaga / İspanya: Lüks segment villa projesi.

TÜRKİYE VE KKTC’DEKİ DEVASA GAYRİMENKUL LİSTESİ

Şirketin Türkiye'de ve KKTC'de edindiği, soruşturma ve tedbir kararlarına konu olan gayrimenkul portföyü de oldukça kabarık:

• İstanbul Levent: Prestijli konumda yer alan Peker Towers gökdelen projesi.

• İstanbul Nişantaşı: Haziran ayında bölgenin en değerli noktasında satın alınan çok katlı otopark ve Tunahan Çarşısı.

• İstanbul Beykoz: Ultra lüks konseptte inşa edilmesi planlanan Tera Orman villa projesi.

• KKTC (Gazimağusa): Denize sıfır konumda satın alınan geniş arsalar.

Milyarlarca liralık nakit çıkışının yaşandığı ve binlerce mağdurun gözünü çevirdiği süreçte, el konulan bu devasa gayrimenkul portföyünün akıbeti ve yatırımcı zararlarının nasıl karşılanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV